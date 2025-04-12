Лимоны подорожают в России на 25%
Причина — плохой урожай в Турции и трудности при транспортировке из Египта
12 апреля 2025, 22:15, ИА Амител
Лимоны подорожают в России на 25%. Стоимость этого фрукта, привезенного из Турции, может вырасти до 230 руб/кг, хотя месяц назад было 130–140 рублей.
Как пишет Mash, причиной подорожания стал плохой урожай в Турции и логистические трудности при транспортировке из Египта.
"8 апреля турецкие поставки за рубеж временно прекратились из-за непогоды и неурожая. Потом вывоз разрешили, но из-за сложностей цена опта уже сравнялась с рыночной – 180 рублей. За ней подтянется цена рынка с наценкой и составит 220–230 рублей", – сказано в публикации.
Поставки хотят заменить египетскими и уже налаживают логистику. Однако лимоны из Египта более кислые и часто зеленого цвета.
"Но и эти цитрусы подорожают до 180–200 рублей за килограмм из-за транспортировки", – отмечает издание.
Ранее сообщили, что 1 кг говядины в Алтайском крае с января стал стоить в среднем на 92 рубля больше. Другие виды мяса тоже подорожали.
23:39:13 12-04-2025
Переживем
23:39:23 12-04-2025
В пандемию 400 руб ставили ценник
07:05:13 13-04-2025
Интересно, а какие вдруг возникли трудности транспортировки из Египта?
08:26:08 13-04-2025
Горожанин. (07:05:13 13-04-2025) Интересно, а какие вдруг возникли трудности транспортировки ...
а трудность одна, у детей красных директоров, как и у их папашек, под коркой зашита модель бизнеса - вначале дефицит, а потом в втридорога.
14:36:45 13-04-2025
Гость (08:26:08 13-04-2025) а трудность одна, у детей красных директоров, как и у их... Точно. И потом на капитализм все валить😄
10:29:34 13-04-2025
Горожанин. (07:05:13 13-04-2025) Интересно, а какие вдруг возникли трудности транспортировки ... Верблюды организовали пролетарский профсоюз
18:39:50 13-04-2025
Musik (10:29:34 13-04-2025) Верблюды организовали пролетарский профсоюз... говядина, видимо, тоже
17:13:42 13-04-2025
А ещё из причин-понос и золотуха