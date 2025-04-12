Причина — плохой урожай в Турции и трудности при транспортировке из Египта

12 апреля 2025, 22:15, ИА Амител

Фото: bruno neurath-wilson / unsplash.com

Лимоны подорожают в России на 25%. Стоимость этого фрукта, привезенного из Турции, может вырасти до 230 руб/кг, хотя месяц назад было 130–140 рублей.

Как пишет Mash, причиной подорожания стал плохой урожай в Турции и логистические трудности при транспортировке из Египта.

"8 апреля турецкие поставки за рубеж временно прекратились из-за непогоды и неурожая. Потом вывоз разрешили, но из-за сложностей цена опта уже сравнялась с рыночной – 180 рублей. За ней подтянется цена рынка с наценкой и составит 220–230 рублей", – сказано в публикации.

Поставки хотят заменить египетскими и уже налаживают логистику. Однако лимоны из Египта более кислые и часто зеленого цвета.

"Но и эти цитрусы подорожают до 180–200 рублей за килограмм из-за транспортировки", – отмечает издание.

Ранее сообщили, что 1 кг говядины в Алтайском крае с января стал стоить в среднем на 92 рубля больше. Другие виды мяса тоже подорожали.