Лиса помешала посадке самолета в Южно-Сахалинске

Дикое животное выбежало на полосу и диспетчеру пришлось отдать команду пилотам пойти на второй круг

06 мая 2025, 11:30, ИА Амител

Лиса / Фото: unsplash.com

Самолет рейса Хабаровск – Южно-Сахалинск не смог приземлиться из-за лисы. Как сообщает Transsib.info, животное внезапно выбежало на взлетно-посадочную полосу.

Инцидент произошел накануне. Диспетчер успел заметить дикое животное на полосе и отдал команду пилотам уйти на второй круг, чтобы избежать столкновения. Благодаря оперативным действиям пилотов и диспетчерской службы со второй попытки лайнер приземлился.

В результате инцидента никто не пострадал, посадка прошла благополучно. Прокуратура начала проверку обстоятельств нештатной ситуации.