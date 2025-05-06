Лиса помешала посадке самолета в Южно-Сахалинске
Дикое животное выбежало на полосу и диспетчеру пришлось отдать команду пилотам пойти на второй круг
06 мая 2025, 11:30, ИА Амител
Лиса / Фото: unsplash.com
Самолет рейса Хабаровск – Южно-Сахалинск не смог приземлиться из-за лисы. Как сообщает Transsib.info, животное внезапно выбежало на взлетно-посадочную полосу.
Инцидент произошел накануне. Диспетчер успел заметить дикое животное на полосе и отдал команду пилотам уйти на второй круг, чтобы избежать столкновения. Благодаря оперативным действиям пилотов и диспетчерской службы со второй попытки лайнер приземлился.
В результате инцидента никто не пострадал, посадка прошла благополучно. Прокуратура начала проверку обстоятельств нештатной ситуации.
11:32:50 06-05-2025
проверку обстоятельств? это серьезно?
19:37:57 06-05-2025
Гость (11:32:50 06-05-2025) проверку обстоятельств? это серьезно?...
Да все. Посадят лису!
11:49:38 06-05-2025
Зараза блохастая
13:59:16 06-05-2025
Садиться в лису опасно.
18:41:49 06-05-2025
Гость (13:59:16 06-05-2025) Садиться в лису опасно.... Ничего бы не было. Даже в случае наезда. На посадке скорость относительно небольшая, колёса самолёта крупные. Да она бы и убежала скорее всего. А теперь с диспа взыщут стоимость топлива на второй заход.
14:03:03 06-05-2025
У лисички на фото взгляд гораздо умнее многих людей! 😏