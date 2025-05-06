НОВОСТИПроисшествия

Лиса помешала посадке самолета в Южно-Сахалинске

Дикое животное выбежало на полосу и диспетчеру пришлось отдать команду пилотам пойти на второй круг

06 мая 2025, 11:30, ИА Амител

Лиса / Фото: unsplash.com
Лиса / Фото: unsplash.com

Самолет рейса Хабаровск – Южно-Сахалинск не смог приземлиться из-за лисы. Как сообщает Transsib.info, животное внезапно выбежало на взлетно-посадочную полосу.

Инцидент произошел накануне. Диспетчер успел заметить дикое животное на полосе и отдал команду пилотам уйти на второй круг, чтобы избежать столкновения. Благодаря оперативным действиям пилотов и диспетчерской службы со второй попытки лайнер приземлился.

В результате инцидента никто не пострадал, посадка прошла благополучно. Прокуратура начала проверку обстоятельств нештатной ситуации.

Происшествия самолёт

Комментарии 6

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Гость

11:32:50 06-05-2025

проверку обстоятельств? это серьезно?

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Гость

19:37:57 06-05-2025

Гость (11:32:50 06-05-2025) проверку обстоятельств? это серьезно?...
Да все. Посадят лису!

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Коля

11:49:38 06-05-2025

Зараза блохастая

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Гость

13:59:16 06-05-2025

Садиться в лису опасно.

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Гость

18:41:49 06-05-2025

Гость (13:59:16 06-05-2025) Садиться в лису опасно.... Ничего бы не было. Даже в случае наезда. На посадке скорость относительно небольшая, колёса самолёта крупные. Да она бы и убежала скорее всего. А теперь с диспа взыщут стоимость топлива на второй заход.

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Гость

14:03:03 06-05-2025

У лисички на фото взгляд гораздо умнее многих людей! 😏

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