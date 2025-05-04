Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Внуково
Воздушная гавань не выпускает и не принимает самолеты
04 мая 2025, 14:15, ИА Амител
В Москве ввели временные ограничения на работу аэропорта Внуково. С 09:06 воздушная гавань перестала отправлять и принимать рейсы. Об этом сообщили в Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 09:06 мск введены на работу аэропорта Внуково. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", – написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он также отметил, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Напомним, 28 апреля аналогичные меры применили к аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
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