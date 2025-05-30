НОВОСТИОбщество

Лишь 9% жителей Барнаула категорически против, чтобы их дети работали дворниками

Отцы чаще матерей опасаются, что их дети пополнят ряды чиновников

30 мая 2025, 14:40, ИА Амител

Подросток убирает улицу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Подросток убирает улицу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле только 15% родителей поддержат любое решение ребенка в выборе профессии, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"9% барнаульцев категорически не желают, чтобы их дети работали дворниками. Еще по 8% больше всего опасаются, что их наследники станут уборщиками или продавцами. Для 7% родителей в стоп-листе и военные специальности", – говорится в исследовании.

Какие еще профессии отвергают родители:

  • разнорабочий, медик, чиновник, полицейский, артист – по 6%;
  • блогер – 5%;
  • учитель – 4%;
  • официант, грузчик, курьер, водитель, юрист, бухгалтер, менеджер – по 2%.

Отцы чаще опасаются, что их дети пополнят ряды чиновников, а матери больше тревожатся, что ребенок станет уборщиком, продавцом, медиком или блогером.

Опрос проведен с 5 по 28 мая 2025 года среди матерей и отцов из Барнаула.

Дворник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На Алтае не хватает "борцов с грязью и мусором"

При этом зарплата у дворников более чем в два раза ниже средней по краю
НОВОСТИОбщество
Барнаул опросы

Комментарии 3

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Musik

14:43:44 30-05-2025

почти 10% людей с мозгами.
да хороший процент, вполне, будем жыть!

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Гость

15:30:34 30-05-2025

Очень тяжёлый физический труд и морально давит, как низкая социальная ступень. Всегда удивляло, что работают там пожилые женщины и инвалиды. А работа для крепких спортсменов.

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Гость

21:23:51 30-05-2025

Работу дворниками стоило бы включать как обязательную программу в школьную практику и минимум на две недели каждый день. Дабы видели последствия того, что сами творят по дворам и было бы тошно оставаться такими свиньями.

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