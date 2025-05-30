Лишь 9% жителей Барнаула категорически против, чтобы их дети работали дворниками
Отцы чаще матерей опасаются, что их дети пополнят ряды чиновников
30 мая 2025, 14:40, ИА Амител
В Барнауле только 15% родителей поддержат любое решение ребенка в выборе профессии, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"9% барнаульцев категорически не желают, чтобы их дети работали дворниками. Еще по 8% больше всего опасаются, что их наследники станут уборщиками или продавцами. Для 7% родителей в стоп-листе и военные специальности", – говорится в исследовании.
Какие еще профессии отвергают родители:
- разнорабочий, медик, чиновник, полицейский, артист – по 6%;
- блогер – 5%;
- учитель – 4%;
- официант, грузчик, курьер, водитель, юрист, бухгалтер, менеджер – по 2%.
Отцы чаще опасаются, что их дети пополнят ряды чиновников, а матери больше тревожатся, что ребенок станет уборщиком, продавцом, медиком или блогером.
Опрос проведен с 5 по 28 мая 2025 года среди матерей и отцов из Барнаула.
14:43:44 30-05-2025
почти 10% людей с мозгами.
да хороший процент, вполне, будем жыть!
15:30:34 30-05-2025
Очень тяжёлый физический труд и морально давит, как низкая социальная ступень. Всегда удивляло, что работают там пожилые женщины и инвалиды. А работа для крепких спортсменов.
21:23:51 30-05-2025
Работу дворниками стоило бы включать как обязательную программу в школьную практику и минимум на две недели каждый день. Дабы видели последствия того, что сами творят по дворам и было бы тошно оставаться такими свиньями.