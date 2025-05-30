Лишь 9% жителей Барнаула категорически против, чтобы их дети работали дворниками

Отцы чаще матерей опасаются, что их дети пополнят ряды чиновников

30 мая 2025, 14:40, ИА Амител

Подросток убирает улицу / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Барнауле только 15% родителей поддержат любое решение ребенка в выборе профессии, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"9% барнаульцев категорически не желают, чтобы их дети работали дворниками. Еще по 8% больше всего опасаются, что их наследники станут уборщиками или продавцами. Для 7% родителей в стоп-листе и военные специальности", – говорится в исследовании.

Какие еще профессии отвергают родители:

разнорабочий, медик, чиновник, полицейский, артист – по 6%;

блогер – 5%;

учитель – 4%;

официант, грузчик, курьер, водитель, юрист, бухгалтер, менеджер – по 2%.

Отцы чаще опасаются, что их дети пополнят ряды чиновников, а матери больше тревожатся, что ребенок станет уборщиком, продавцом, медиком или блогером.

Опрос проведен с 5 по 28 мая 2025 года среди матерей и отцов из Барнаула.