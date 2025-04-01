На Алтае не хватает "борцов с грязью и мусором"

При этом зарплата у дворников более чем в два раза ниже средней по краю

01 апреля 2025, 13:27, ИА Амител

Дворник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Алтайском крае дворники, по данным на апрель 2025 года, входят в число дефицитных специалистов, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.

На настоящий момент дворники остаются в десятке наиболее дефицитных кадров в регионе: на одну вакансию приходится лишь 0,5 резюме (при норме от 4,0 резюме).

"За первый квартал 2025 года в крае было открыто 106 вакансий для дворников, и это на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Большинство вакансий предлагают "борцам с грязью" трудоустройство на полный рабочий день (82%), остальные предложения подходят для подработки", – говорится в исследовании.

Средняя зарплата, которую предлагают дворникам в Алтайском крае, составляет 31 тыс. рублей, в прошлом году – 26,1 тыс. рублей.