На Алтае не хватает "борцов с грязью и мусором"
При этом зарплата у дворников более чем в два раза ниже средней по краю
01 апреля 2025, 13:27, ИА Амител
В Алтайском крае дворники, по данным на апрель 2025 года, входят в число дефицитных специалистов, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.
На настоящий момент дворники остаются в десятке наиболее дефицитных кадров в регионе: на одну вакансию приходится лишь 0,5 резюме (при норме от 4,0 резюме).
"За первый квартал 2025 года в крае было открыто 106 вакансий для дворников, и это на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Большинство вакансий предлагают "борцам с грязью" трудоустройство на полный рабочий день (82%), остальные предложения подходят для подработки", – говорится в исследовании.
Средняя зарплата, которую предлагают дворникам в Алтайском крае, составляет 31 тыс. рублей, в прошлом году – 26,1 тыс. рублей.
"Средняя предлагаемая зарплата в крае по итогам февраля составила 58,9 тыс. рублей", – подчеркнули социологи.
13:33:30 01-04-2025
платить нормально не пробовали? в жэу требуется дворник 20 т.р. никто естественно не пойдет
13:34:11 01-04-2025
Дворники с резюме - НОНСЕНС!!!
13:42:33 01-04-2025
На подъезде висит объявление:" требуется дворник на 0,5 ставки-з/плата- 7т.р. Какие 31т.р?🙄
14:09:55 01-04-2025
Гость (13:42:33 01-04-2025) На подъезде висит объявление:" требуется дворник на 0,5 став... а вы хотите, чтобы дворник ваш дом убирал за 30 тыщ?))
у нас на работе дворник убирает около 15 помещений в центре и у него есть домработница.
каждое помещение от 3 до 10 тыс в мес.
13:47:23 01-04-2025
Это позорище вообще предлагать в наше время такие зарплаты.
Работа дворников и техничек на лицо, это гигиена, это основа здоровья всех людей.
Как можно им платить по 20, 30 т.р.?!
Минимум зп должна быть на уровне среденй по краю - 50-60 т.р. Плюс надбавки за вредность, льготный стаж. Какого черта мент или врач получает раза в 4 больше и имеет пенсию уже в 40-50 лет? Чем их работа сложнее или важнее работы дворника или технички?
У нас в подъезде уже не убирают месяц. Это кошмар. Песок, мусор, всяческая грязь. Ужас.
14:19:59 01-04-2025
Андрей (13:47:23 01-04-2025) Это позорище вообще предлагать в наше время такие зарплаты.
17:02:18 01-04-2025
Андрей (13:47:23 01-04-2025) Это позорище вообще предлагать в наше время такие зарплаты.
08:26:38 02-04-2025
Андрей (13:47:23 01-04-2025) Это позорище вообще предлагать в наше время такие зарплаты.
14:12:16 01-04-2025
А у нас нет дворников. Мы сами и снег убираем и порядок возле дворов своих поддерживаем. Нет в городах дворников, но в домах- то не призраки живут. Или возле подъезда снег убрать или подмести - труд великий?
14:23:38 01-04-2025
Из деревни (14:12:16 01-04-2025) А у нас нет дворников. Мы сами и снег убираем и порядок возл... потом Вы сами будете работать вместо электриков. сантехников. кровельщиков. плотников.. А что ? руки не отвалятся же
14:34:49 01-04-2025
Гость (14:23:38 01-04-2025) потом Вы сами будете работать вместо электриков. сантехников... А мы всё сами- и сантехнику, и электрику..Жизнь заставит
14:24:37 01-04-2025
Из деревни (14:12:16 01-04-2025) А у нас нет дворников. Мы сами и снег убираем и порядок возл... А вы, стесняюсь спросить, тоже при этом платите кому-то за уборку снега и поддержание порядка? И как, вас устраивает, что вы платите кому-то за то, что на итого делаете сами?..
14:38:49 01-04-2025
Гость (14:24:37 01-04-2025) А вы, стесняюсь спросить, тоже при этом платите кому-то за у... Сами всё делаем, милый человек, сами. Вы- то давно из деревни?
14:55:56 01-04-2025
Гость (14:38:49 01-04-2025) Сами всё делаем, милый человек, сами. Вы- то давно из деревн... То есть читать и понимать прочитанное в деревенской школе не учат? Еще раз, русским по белому - делая работу дворника сами, вы при этом оплачиваете сверх того еще и зарплату дворника, которого у вас нет?
15:12:18 01-04-2025
Гость (14:55:56 01-04-2025) То есть читать и понимать прочитанное в деревенской школе не... Да пусть платят - им можно и "содержание " поднять в пару раз.
14:28:20 01-04-2025
Из деревни (14:12:16 01-04-2025) А у нас нет дворников. Мы сами и снег убираем и порядок возл...
А давайте мы ещё будем в подъезде корову держать, чтобы в магазин не ходить за молоком.
14:41:47 01-04-2025
Гость (14:28:20 01-04-2025) А давайте мы ещё будем в подъезде корову держать, чтобы ... Не смешно.
14:39:00 01-04-2025
Из деревни (14:12:16 01-04-2025) А у нас нет дворников. Мы сами и снег убираем и порядок возл... А мы не из деревни. В квитанции есть строка, согласно которой КАЖДЫЙ жилец оплачивает уборку территории около дома специально обученному человеку. Лично я действую, как вы советуете - выхожу каждое утро и убираю то, что мне по силам. Героизмом не считаю, но кидать снег выше моих сил, например. Ворочать баки на площадке для сбора мусора тоже. Я бабушка 60+.
14:27:22 01-04-2025
зарплата дворника во вражеском Лондоне-3400 фунтов...так нашим дворникам надо платить больше-потому что они наши!
14:43:02 01-04-2025
..... (14:27:22 01-04-2025) зарплата дворника во вражеском Лондоне-3400 фунтов...так наш... У Вас с математикой проблемы?
14:57:59 01-04-2025
Гость (14:43:02 01-04-2025) У Вас с математикой проблемы?... это у тебя с мозгами проблемы
15:14:13 01-04-2025
Гость (14:57:59 01-04-2025) это у тебя с мозгами проблемы... 3300 - это зарплата в лондонском зоопарке. У обычных уборщиков на улицах - 800 фунтов. Отними налог в 45% сразу и плюс посчитай стоимость аренды жилья и основных статей расходов. Ты еще должен останешься.
15:30:23 01-04-2025
Гость (15:14:13 01-04-2025) 3300 - это зарплата в лондонском зоопарке. У обычных уборщик... + медицину
16:20:04 01-04-2025
..... (14:27:22 01-04-2025) зарплата дворника во вражеском Лондоне-3400 фунтов...так наш... и давно вы, йуноша, из Лондона вернулись?
а, дальше Тальменки не выезжали? ну ничего, я расскажу, как там бывает, со слов местных:
очень много лет в Лондоне живет моя близкая подруга, так вот, в душ они ходят по таймеру- 5 минут.
когда таймер срабатывает, сразу выключают воду и не важно успел ты до конца смыть пену или нет.
отопление стараются не включать и спят в теплой одежде. зубы лечат и по врачам ходят в России, когда в гости приезжают. и, самое главное, это нормально обеспеченная семья. не олигархи, но и с хлеба на воду не перебиваются и жилье не снимают. кстати об аренде жилья. поинтересуйтесь на досуге, сколько стоит снять конуру в кэпитал оф Грейт Бритн.
17:39:36 01-04-2025
Элен без ребят (16:20:04 01-04-2025) и давно вы, йуноша, из Лондона вернулись?а, дальше Тальм... Теперь ты мне обьясни-почему недвигу наши приобретают там и туда детву определяют на обучение и проживание?
16:03:33 01-04-2025
Скоро барнаул совсем грязью зарастет.пожилые дворники что сейчас по 5 6 домов тянут здоровьем иссякнут и все.
18:18:33 01-04-2025
Я вас полюбил, я вас научю.
Берете 4 дома, имитируете бурную деятельность - и не заморачиваетесь.
22:02:48 01-04-2025
Всегда было интересно, почему дворниками и уборщиками помещений работают в основном бабушки 60+. А это работа очень физически тяжёлая, для молодых крепких натренированных мужчин. Ее так?
08:01:44 02-04-2025
За ту работу, что сейчас выполняют дворники, столько и надо платить. Ибо обметают цоколь дома и хоздвор. Работают не 8 часов в сутки.
08:48:38 02-04-2025
Вот берут 5-6 домов имитирует бурную деятельность и с каждого дома получают по 30р. Бедные дворники!