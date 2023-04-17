Лишать свободы за надругательство над паспортом захотели в России

Сейчас умышленное повреждение документа наказывается административным штрафом

17 апреля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

ЛДПР разработала законопроект об уголовной ответственности за надругательство над паспортом РФ, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке к документу сказано, что с 24 февраля 2022 года в СМИ стали появляться публикации о россиянах, которые на камеру сжигают свои паспорта.

Если поправки примут, то таким людям будет грозить до одного года лишения свободы.

Сейчас умышленное повреждение паспорта наказывается штрафом от 100 до 300 рублей.