Лишать свободы за надругательство над паспортом захотели в России
Сейчас умышленное повреждение документа наказывается административным штрафом
17 апреля 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
ЛДПР разработала законопроект об уголовной ответственности за надругательство над паспортом РФ, пишет РИА Новости.
В пояснительной записке к документу сказано, что с 24 февраля 2022 года в СМИ стали появляться публикации о россиянах, которые на камеру сжигают свои паспорта.
Если поправки примут, то таким людям будет грозить до одного года лишения свободы.
Сейчас умышленное повреждение паспорта наказывается штрафом от 100 до 300 рублей.
10:46:25 17-04-2023
Да сразу расстреливать, что уж. К чему такой гуманизм - год? Интересно, как скоро у нас захотят наказывать за неодобрительное молчание?