Лишенный прав водитель устроил ДТП на Алтае

Нарушителя госпитализировали

01 марта 2024, 15:40, ИА Амител

ДТП в Шебалино / Фото: МВД по Республике Алтай

В селе Шебалино Республики Алтай лишенный водительских прав мужчина устроил ДТП и попал в больницу, сообщили в МВД региона.

Утром 29 февраля 33-летний нарушитель на Toyota Levin не уступил дорогу на перекрестке пользующейся преимуществом Toyota Mark II. Автомобили столкнулись и водитель Levin получил травмы.

Мужчину госпитализировали. Полицейские тем временем завели на него дело об административном правонарушении по статье о невыполнении требования уступить дорогу. Также его привлекут к ответственности за езду без прав.