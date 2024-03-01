Лишенный прав водитель устроил ДТП на Алтае
Нарушителя госпитализировали
01 марта 2024, 15:40, ИА Амител
ДТП в Шебалино / Фото: МВД по Республике Алтай
В селе Шебалино Республики Алтай лишенный водительских прав мужчина устроил ДТП и попал в больницу, сообщили в МВД региона.
Утром 29 февраля 33-летний нарушитель на Toyota Levin не уступил дорогу на перекрестке пользующейся преимуществом Toyota Mark II. Автомобили столкнулись и водитель Levin получил травмы.
Мужчину госпитализировали. Полицейские тем временем завели на него дело об административном правонарушении по статье о невыполнении требования уступить дорогу. Также его привлекут к ответственности за езду без прав.
16:08:58 01-03-2024
Без прав ,это как без мозгов. Хотя и с правами,сегодня еле,еле, задом сдал и успел увернуться,в меня чуть не въехал дурик на ниве. Падла,я хотел ему влепить ,ну думаю я с ребёнком был,подумал испугается. Вот такие идиоты бывают.