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Лишенный прав водитель устроил ДТП на Алтае

Нарушителя госпитализировали

01 марта 2024, 15:40, ИА Амител

ДТП в Шебалино / Фото: МВД по Республике Алтай
ДТП в Шебалино / Фото: МВД по Республике Алтай

В селе Шебалино Республики Алтай лишенный водительских прав мужчина устроил ДТП и попал в больницу, сообщили в МВД региона.

Утром 29 февраля 33-летний нарушитель на Toyota Levin не уступил дорогу на перекрестке пользующейся преимуществом Toyota Mark II. Автомобили столкнулись и водитель Levin получил травмы.

Мужчину госпитализировали. Полицейские тем временем завели на него дело об административном правонарушении по статье о невыполнении требования уступить дорогу. Также его привлекут к ответственности за езду без прав.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 1

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гость

16:08:58 01-03-2024

Без прав ,это как без мозгов. Хотя и с правами,сегодня еле,еле, задом сдал и успел увернуться,в меня чуть не въехал дурик на ниве. Падла,я хотел ему влепить ,ну думаю я с ребёнком был,подумал испугается. Вот такие идиоты бывают.

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