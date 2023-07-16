Ливни и грозы обрушатся на Алтайский край 16 июля

Местами ожидается шквалистый ветер

16 июля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жаркая погода с дождями и сильным ветром установится в Алтайском крае 16 июля, сообщили в Гидрометцентре региона.

Дневная температура составит +24... +29 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, град.

Ветер подует юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +25... +27 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра – до 15 м/с.