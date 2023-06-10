Ливни с градом прогнозируют на 10 июня в Алтайском крае
Также ожидается шквалистый ветер
10 июня 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае в субботу, 10 июня, на смену сильной жаре придут дожди и сильный ветер, сообщили в региональном Гидрометцентре.
По краю температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов. На большей части территории будут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, также возможен град.
Ветер подует северный, 7-12 м/с, местами будут порывы до 20 м/с, при грозах местами шквалы до 25 м/с.
В Барнауле термометры покажут +20...+22 градуса. Также ожидается кратковременный дождь, а скорость ветра составит до 12 м/с.
08:22:22 10-06-2023
Что там в Егорьевском? Пошёл дождь?
11:38:28 10-06-2023
Гость (08:22:22 10-06-2023) Что там в Егорьевском? Пошёл дождь?... Хотелось бы не просто дождь, а хороший и долгий ливень!