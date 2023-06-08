Жителей Алтайского края предупредили о грозе и сильном ветре
В МЧС призвали быть осторожнее в непогоду
08 июня 2023, 15:50, ИА Амител
Дожди, грозы и град ожидаются в Алтайском крае днём 9-го и сутки 10 июня, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"По данным синоптиков, в Алтайском крае днем 9 июня и сутки 10 июня ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, град, усиление ветра до 15-20 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с", – предупредили в ведомстве.
Наибольшие порывы ветра ожидаются в Бурлинском, Немецком, Благовещенском, Завьяловском, Угловском, Советском, Смоленском, Егорьевском и Волчихинском районах.
Жителей призывают быть осторожнее в грозу: не пользоваться дома электроприборами, держаться подальше от проводов, антенн, не прятаться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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