Лодка врезалась в баржу в Новосибирске. Один человек погиб

Обстоятельства аварии выясняются

16 июня 2024, 10:50, ИА Амител

Фото с места аварии / СК на транспорте по Новосибирску

В Новосибирске произошла трагедия. Семья с пятилетней внучкой попала в аварию на моторной лодке, сообщили в СК на транспорте.

Вечером на реке Оби в районе Димитровского моста произошло столкновение моторной лодки с баржей. В лодке находились супруги и их маленькая внучка. В результате аварии погибла женщина 1966 года рождения.

Пятилетняя девочка и ее дедушка получили травмы и были экстренно госпитализированы. По предварительным данным, мужчина, управлявший лодкой, имел права на управление маломерным судном.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали произошедшего.