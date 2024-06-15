В Шерегеше восьмилетний ребенок перевернулся на автомобиле
По словам очевидцев, несовершеннолетнего госпитализировали
15 июня 2024, 22:15, ИА Амител
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Шерегеше восьмилетний ребенок снял автомобиль с ручника и угодил в кювет, сообщает кемеровское издание A42.ru.
По словам очевидцев, 14 июня несовершеннолетний самостоятельно поехал за рулем машины и перевернулся. После этого его госпитализировали.
В каком состоянии находится ребенок, не уточняется.
Комментарии 0