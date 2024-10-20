Логистический комплекс для щебня и песка построят в Барнауле рядом со Старым мостом
Правда, с переправы склад будет трудно увидеть
20 октября 2024, 08:00, ИА Амител
Логистический центр для хранения щебня и песка планируют построить в прибрежной зоне Барнаула по адресу улица Понтонный мост, 90е, по заказу компании ООО "Грузовой терминал Обь". Проект разработала мастерская Владимира Золотова. Объект можно будет увидеть, проезжая по Старому мосту через Обь. Правда, если он не будет спрятан за горами песка и щебня. Проект рассмотрели 17 октября на заседании градсовета.
Что известно о складе?
Участок под застройку находится на берегу Оби в северной части города, перед очистными сооружениями. Рядом – сплошная промзона. Здание разместят вдоль красной линии. По проекту склад будет стандартным: 18 на 78 метров, высота здания до ферм – 8 метров, до конька крыши – 10 метров с небольшим. Площадь здания составит 1403 кв. м. Предполагается строительство парковки, в том числе для грузового транспорта.
Здание будет огорожено уже существующим забором. В отделке фасада использованы сэндвич-панели и металлические декоративные детали. Цветовая гамма: серые стальные тона с добавлением светлых оттенков.
В складе планируют хранить песок и щебень, которые доставляют по Оби на судах. В комплексе его будут перегружать в грузовые машины.
Что сказали о проекте эксперты?
Да в целом ничего. Поэтому члены градсовета его одобрили без замечаний.
08:23:02 20-10-2024
Правильно
Убирайте тонары с бийской трассы
11:09:29 20-10-2024
Ну и наступит капец дороги и подъема на Восточный.
15:39:30 20-10-2024
Тонарам не место в городе, да и по трассам, вес за пределами расчетного! Все в коленях, где эти монстры проедут дорога только под восстановление!
17:17:51 20-10-2024
Походу Ковш под застройку приблуды решили продать ?
07:19:13 21-10-2024
Гость (17:17:51 20-10-2024) Походу Ковш под застройку приблуды решили продать ?... Глобус купи,лапоть! Где Ковш и где Понтонный мост!!!? Приблуда...