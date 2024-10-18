Переосмыслено. Десятиэтажку в застраиваемом центре Барнаула согласовали на градсовете
ЖК возведут на заброшенном участке, который остался после банкротства застройщика
18 октября 2024, 08:45, ИА Амител
На месте десятилетнего долгостроя на ул. Димитрова, 150, построят ЖК на 87 квартир. Проект дома повторно и успешно представили на градсовете 17 октября. В здании появится подземный паркинг на 26 машино-мест, офисные помещения. Во дворе ЖК архитекторы расположили площадки для игр детей, хозяйственных целей. Отдельно выделена зона отдыха с барбекю.
На градсовете в августе 2024 года эскизы отклонили по нескольким причинам: для маломобильных групп населения в дом не предусмотрели вход со стороны ул. Димитрова; не был представлен анализ окружающей застройки; архитекторы усомнились в точности расчетов количества машино-мест. Авторы проекта учли замечания и переработали эскизы.
Проект ЖК на ул. Димитрова, 150 / Фото: мастерская "Структура"
"Мы выполнили развертку с учетом цветовых решений окружающей застройки и нашего здания, переработали фасады, в том числе их цветовое решение. Проектируемое здание выполнено в стиле неоклассицизма с присущими данному стилю правильными формами. Симметрия относительно центральной оси, применение строгих декоративных элементов из современных материалов", – сказал докладчик, архитектор Антон Копылов.
Он также показал несколько вариантов цветовых решений здания. Так, фасады представили в серо-бежевом цвете, розовом, зеленом, персиковом, синем оттенках.
Архитектор Сергей Боженко обратил внимание, что единственная проблема, которая так и не была решена, – доступ в дом маломобильных групп населения.
"Я не увидел предусмотренных пандусов, чтобы маломобильные группы населения с улицы Димитрова могли попасть в дворовое пространство. Единственный способ, как мне кажется, это со стороны улицы Димитрова зайти в вестибюль общественных зданий и на грузовом лифте подняться наверх", – сказал Боженко.
Докладчик объяснил: из-за большого перепада рельефа на участке сделать пандусы невозможно, а специальный подъемник – не рационально.
"Это не вестибюль общественных помещений, это общедомовая собственность жильцов. Они заходят в дом, на лифте поднимаются и попадают во двор. Пандусы мы не сделали принципиально: перепад между проездом Димитрова и улицей Димитрова составляет три метра. Физически мы пандус там не сделаем. В этом случае потребовался бы дублирующий подъемник. Но зачем он нужен: зимой он работать не сможет, а у нас уже есть лифт", – ответил Антон Копылов.
Других замечаний к проекту не возникло, и градсовет согласовал эскизы дома в серо-бежевых цветах.
Справка
Площадку на ул. Димитрова, 150, начала осваивать компания "СтройГАЗ". Именно она десять лет назад приступила к строительству на участке 16-этажного ЖК с фасадами "под дерево". Дом на 142 квартиры должны были возвести по монолитной технологии. Однако организация вскоре обанкротилась, проект заморозили, успев построить лишь один этаж, и продала участок фирме "Оптима".
08:55:07 18-10-2024
Там всё не так, расстояние между домами в одну полосу, заезд с Ядринцева через частный сектор
10:20:27 18-10-2024
так не покупайте там дом и само собой и сгинет -)
11:08:47 18-10-2024
Гость (10:20:27 18-10-2024) так не покупайте там дом и само собой и сгинет -) ... да я в соседнем доме просто)))