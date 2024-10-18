Переосмыслено. Десятиэтажку в застраиваемом центре Барнаула согласовали на градсовете

ЖК возведут на заброшенном участке, который остался после банкротства застройщика

18 октября 2024, 08:45, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Димитрова, 150 / Фото: мастерская "Структура"

На месте десятилетнего долгостроя на ул. Димитрова, 150, построят ЖК на 87 квартир. Проект дома повторно и успешно представили на градсовете 17 октября. В здании появится подземный паркинг на 26 машино-мест, офисные помещения. Во дворе ЖК архитекторы расположили площадки для игр детей, хозяйственных целей. Отдельно выделена зона отдыха с барбекю.

На градсовете в августе 2024 года эскизы отклонили по нескольким причинам: для маломобильных групп населения в дом не предусмотрели вход со стороны ул. Димитрова; не был представлен анализ окружающей застройки; архитекторы усомнились в точности расчетов количества машино-мест. Авторы проекта учли замечания и переработали эскизы.

Проект ЖК на ул. Димитрова, 150 / Фото: мастерская "Структура"

"Мы выполнили развертку с учетом цветовых решений окружающей застройки и нашего здания, переработали фасады, в том числе их цветовое решение. Проектируемое здание выполнено в стиле неоклассицизма с присущими данному стилю правильными формами. Симметрия относительно центральной оси, применение строгих декоративных элементов из современных материалов", – сказал докладчик, архитектор Антон Копылов.

Он также показал несколько вариантов цветовых решений здания. Так, фасады представили в серо-бежевом цвете, розовом, зеленом, персиковом, синем оттенках.

Архитектор Сергей Боженко обратил внимание, что единственная проблема, которая так и не была решена, – доступ в дом маломобильных групп населения.

"Я не увидел предусмотренных пандусов, чтобы маломобильные группы населения с улицы Димитрова могли попасть в дворовое пространство. Единственный способ, как мне кажется, это со стороны улицы Димитрова зайти в вестибюль общественных зданий и на грузовом лифте подняться наверх", – сказал Боженко.

Докладчик объяснил: из-за большого перепада рельефа на участке сделать пандусы невозможно, а специальный подъемник – не рационально.

"Это не вестибюль общественных помещений, это общедомовая собственность жильцов. Они заходят в дом, на лифте поднимаются и попадают во двор. Пандусы мы не сделали принципиально: перепад между проездом Димитрова и улицей Димитрова составляет три метра. Физически мы пандус там не сделаем. В этом случае потребовался бы дублирующий подъемник. Но зачем он нужен: зимой он работать не сможет, а у нас уже есть лифт", – ответил Антон Копылов.

Других замечаний к проекту не возникло, и градсовет согласовал эскизы дома в серо-бежевых цветах.

Справка

Площадку на ул. Димитрова, 150, начала осваивать компания "СтройГАЗ". Именно она десять лет назад приступила к строительству на участке 16-этажного ЖК с фасадами "под дерево". Дом на 142 квартиры должны были возвести по монолитной технологии. Однако организация вскоре обанкротилась, проект заморозили, успев построить лишь один этаж, и продала участок фирме "Оптима".