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Лолита и Николаев теряют популярность в России

При этом некоторые артисты, наоборот, становятся только популярнее

01 октября 2023, 18:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Стало известно, как продаются билеты на выступления российских артистов. Об этом сообщает "КП".

Сообщается, что самыми непопулярными среди певцов оказались Лолита Милявская и Игорь Николаев. Билеты на их выступления продаются хуже всего.

Также в число непопулярных попали Алена Свиридова, Ирина Круг и Сати Казанова.

При этом некоторые артисты набирают популярность. Среди них SHAMAN, Сергей Лазарев и Ани Лорак.

музыка

Комментарии 5

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авс

02:23:15 02-10-2023

Николаев уже потерял популярность когда начал пить и в контакте уже было - то с водкой сидит, то с пивом... Да и судя по тому как он корячится, пьянью и был только рот открывал под чужую фанеру да по пьянке насочинял пару песен и бабла нагреб. Щас ездит чтоб пить и жрать было на что

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Злой ДяДя

05:33:54 02-10-2023

Бред, только что два концерта Лолиты в Сочи с полным аншлагом.

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Гость

08:00:03 02-10-2023

выпьем лизобакт

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Гость

09:27:28 02-10-2023

Лолита и Николаев теряют популярность в России. Как дальше жить? Что теперь делать?

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Гость

10:19:00 02-10-2023

Гость (09:27:28 02-10-2023) Лолита и Николаев теряют популярность в России. Как дальше ж... Втюхивают нам ненужное

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