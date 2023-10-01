Лолита и Николаев теряют популярность в России

При этом некоторые артисты, наоборот, становятся только популярнее

01 октября 2023, 18:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Стало известно, как продаются билеты на выступления российских артистов. Об этом сообщает "КП".

Сообщается, что самыми непопулярными среди певцов оказались Лолита Милявская и Игорь Николаев. Билеты на их выступления продаются хуже всего.

Также в число непопулярных попали Алена Свиридова, Ирина Круг и Сати Казанова.

При этом некоторые артисты набирают популярность. Среди них SHAMAN, Сергей Лазарев и Ани Лорак.