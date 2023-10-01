Лолита и Николаев теряют популярность в России
При этом некоторые артисты, наоборот, становятся только популярнее
01 октября 2023, 18:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Стало известно, как продаются билеты на выступления российских артистов. Об этом сообщает "КП".
Сообщается, что самыми непопулярными среди певцов оказались Лолита Милявская и Игорь Николаев. Билеты на их выступления продаются хуже всего.
Также в число непопулярных попали Алена Свиридова, Ирина Круг и Сати Казанова.
При этом некоторые артисты набирают популярность. Среди них SHAMAN, Сергей Лазарев и Ани Лорак.
02:23:15 02-10-2023
Николаев уже потерял популярность когда начал пить и в контакте уже было - то с водкой сидит, то с пивом... Да и судя по тому как он корячится, пьянью и был только рот открывал под чужую фанеру да по пьянке насочинял пару песен и бабла нагреб. Щас ездит чтоб пить и жрать было на что
05:33:54 02-10-2023
Бред, только что два концерта Лолиты в Сочи с полным аншлагом.
08:00:03 02-10-2023
выпьем лизобакт
09:27:28 02-10-2023
Лолита и Николаев теряют популярность в России. Как дальше жить? Что теперь делать?
10:19:00 02-10-2023
Гость (09:27:28 02-10-2023) Лолита и Николаев теряют популярность в России. Как дальше ж... Втюхивают нам ненужное