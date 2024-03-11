Лолита Милявская заявила, что теперь поет за еду
После песни она указала в меню на блюдо
11 марта 2024, 17:00, ИА Амител
Певица Лолита Милявская написала в своем Telegram-канале, что после скандала с "голой вечеринкой" и последующих отмен ее концертов она вынуждена петь за еду.
"Теперь пою за еду", – с иронией написала Милявская.
Она указала, что прочла заметку "в прошлом уважаемом издании", решила попробовать и получилось.
17:23:36 11-03-2024
Это смотря где и чем питаться!?
17:29:02 11-03-2024
А как по другому хохоушка переобутая хотела ?
17:54:41 11-03-2024
А пенсию не получает? Или пенсии не хватает на еду в ресторане?
18:21:07 11-03-2024
Не хошь петь работай уборщицей в школе например... Любой труд в почете!
18:25:58 11-03-2024
Она стебется, а СМИ высасывают из пальца проблему, там где ее нет.
18:37:49 11-03-2024
Лолита всегда была российской певицей. За что давно под укропскими санкциями. А гнобят её только хохлы, за то, что не уехала из России.
19:51:31 11-03-2024
Гость (18:37:49 11-03-2024) Лолита всегда была российской певицей. За что давно под укро... Хохлушка она, тиканувшая в Россию, на покос
00:35:02 14-03-2024
Гость (18:37:49 11-03-2024) Лолита всегда была российской певицей. За что давно под укро... Она предатель . Переобулась что бы не выкинули. Помнить надо подвиги ее
19:09:58 11-03-2024
Ну схуднет заодно.
19:13:59 11-03-2024
Мерзкая тётка
14:06:06 12-03-2024
Хорошая артистка,и что вы все к ней прикапались ,жаль что ее нет на сцене она талант.люди успокойтесь уже.
15:44:03 12-03-2024
Хоть за ночлег, вообще все равно.
18:56:10 12-03-2024
Мне тоже жаль Лолиту, человек оступился, а её теперь пытаются загнобить по полной программе. Считаю, что пора её уже восстановить на сцене и в эфирах на телевидении. А то Киркорова восстановили, Билан и не пропадал, а Лолита чем хуже?
20:12:23 12-03-2024
Татьяна (18:56:10 12-03-2024) Мне тоже жаль Лолиту, человек оступился, а её теперь пытаютс... купите ей хлебушка черного, цыбулю, картопли отварите, ну и про сальцэ соленое не забудьте.
06:29:49 13-03-2024
Где вы увидели в ней талант бездарная хабалка! В 60 то лет она оступилас ь смешно детский сад да и только все они
оступились не в ту дверь вошли дак им так и недалеко и Россию оклеветать
11:20:00 13-03-2024
Лолита - не Филя, она талантливая личность с чувством собственного достоинства! Поэтому, кривляться, как Филя, и блеять, что зашла не в ту дверь, только для того, чтобы ее снова допустили к кормушке, она не будет. Я желаю ей сил пережить эти испытания и хочу поддержать ее!
16:25:30 13-03-2024
Граждане ! Вы всё такие злые ! Интересно, что влияет на вас ?
18:47:49 13-03-2024
Хороший художник - голодный художник. Миллионы граждан получают за ежедневный и многолетний труд ЗП и пенсии, которых едва хватает на еду и комуналку. Чем эта свора лучше трудяг: учителей, врачей, инженеров? Пора опускаться на землю, тридцать лет плавали в масле.
18:55:17 13-03-2024
два клоуна бабку зафаршмачили видосом... она бы у трех вокзалов за час больше подняла чисто мордашкой. а если бы начала голосом уши населения "насиловать", то и на шавуху осталось бы на недельный запас.
20:09:10 13-03-2024
Овцой вечно прикидывается, глазками хлопает, в 60 лет в голове пустота, в поведении распущенная
02:36:12 14-03-2024
Гость (14:06:06 12-03-2024) Хорошая артистка,и что вы все к ней прикапались ,жаль что ее... Голос хороший, а песни ни о чём
03:29:06 14-03-2024
Татьяна (18:56:10 12-03-2024) Мне тоже жаль Лолиту, человек оступился, а её теперь пытаютс... Как можно жалеть взрослую, даже уже совсем зрелую тетку, которая намеренно явилась на вечеринку, к молодой беспринципной особе, да ещё и в таком одеянии!!! Мало того, ещё и ползать по полу!!!!! 🤦🤦🤦
19:05:56 14-03-2024
Кроме пенсии она накопить должна была огого сколько. Чего уж прибедняться. Ну и если на пенсию жить то и что? Мы то живем и внукам помогаем еще