Лолита Милявская заявила, что теперь поет за еду

После песни она указала в меню на блюдо

11 марта 2024, 17:00, ИА Амител

Певица Лолита Милявская написала в своем Telegram-канале, что после скандала с "голой вечеринкой" и последующих отмен ее концертов она вынуждена петь за еду.

"Теперь пою за еду", – с иронией написала Милявская.

Она указала, что прочла заметку "в прошлом уважаемом издании", решила попробовать и получилось.