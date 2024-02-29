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Лолита уехала из России после отмены ее концертного тура по России

Сейчас певица находится в Болгарии на "дальней даче"

29 февраля 2024, 16:28, ИА Амител

Лолита Милявская / Фото: t.me/lolitamilyavskaya
Лолита Милявская / Фото: t.me/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская уехала из России после отмены ее юбилейного тура по стране в честь 60-летия. Как сообщает "Леди Mail.ru", сейчас артистка находится в Болгарии, где у нее есть загородный дом – сама она называет его "дальней дачей".

В социальных сетях Лолита похвасталась деревом, которое выросло за год, а также показала свой участок и попросила обратить внимание на ее яркий внешний вид.

"Главное в этом луке – возможность пахать в садике", – сказала Лолита.Ранее певица заявляла, что спокойно переживает паузу в своей карьере, которая произошла из-за вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Она приняла факт, что не может повлиять на ряд жизненных обстоятельств, а потому старается изменить свое отношение к ним.

культура

Комментарии 46

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Гость

16:32:51 29-02-2024

Какая такая "пауза"? "Не-не-не, умерла так умерла!" (с)

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Гость

23:42:42 01-03-2024

Гость (16:32:51 29-02-2024) Какая такая "пауза"? "Не-не-не, умерла так умерла!" (с)... Может, она про менопаузу?

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Коля

16:49:27 29-02-2024

Навсегда

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Гость

17:33:33 29-02-2024

Там она благополучно сопьется и сойдет с ума.

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Алексей

12:49:37 02-03-2024

Гость (17:33:33 29-02-2024) Там она благополучно сопьется и сойдет с ума.... Почему бы нет! Самое главное было б на что?

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Гость

21:18:45 29-02-2024

Гость (17:33:33 29-02-2024) Там она благополучно сопьется и сойдет с ума.... Да она и так по-моему уже бухая

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Елена

22:25:15 29-02-2024

Гость (17:33:33 29-02-2024) Там она благополучно сопьется и сойдет с ума.... Ну и злыдни вы все

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Гость

20:25:01 02-03-2024

Елена (22:25:15 29-02-2024) Ну и злыдни вы все... Да, комменты злобных неудачников-троллей- это что-то...

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Елена

22:26:16 29-02-2024

Ну вы и злыдни

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Гость

02:56:06 03-03-2024

Елена (22:26:16 29-02-2024) Ну вы и злыдни ... Да, согласна, люди очень злые. Сожрут и раздавят!

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ВалЯ

23:33:00 29-02-2024

Не в коня корм....... не в коня..... почему бы не поработать молча, не выставляясь, и не раздражая опять народ, теперь уже своей забугорной дачей. Ну это же моветон- хвастать своими материальными благами. И вообще не пойму, как они дальше в этом мире собираются существовать? Неужели не понятно, что надо или от этих дач избавляться, или уезжать туда жить. Все труднее усидеть на двух стульях, а то и на трех.

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Гость

15:01:08 01-03-2024

ВалЯ (23:33:00 29-02-2024) Не в коня корм....... не в коня..... почему бы не поработать... Как что, сразу ныряют вдаль куда-то...

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Света

01:22:11 01-03-2024

Почему этого петуха разноцветного простили и на телевидение вернули, а Лолиту продолжают гнобить.

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Гость

15:09:55 01-03-2024

Света (01:22:11 01-03-2024) Почему этого петуха разноцветного простили и на телевидение ... Он съездил на Донбасс с гуманитарной помощью, показывали по ТV, кстати завез туда не слабо. И с экрана сообщил, что после этой поездки его жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ. Видимо прощен...

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Гость

17:16:42 02-03-2024

Гость (15:09:55 01-03-2024) Он съездил на Донбасс с гуманитарной помощью, показывали по ... Самое главное , что филя для детей завез кукол , с "лицом "его самого,

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Галина

23:28:19 01-03-2024

Света (01:22:11 01-03-2024) Почему этого петуха разноцветного простили и на телевидение ... Я бы тоже хотела, чтобы её вернули. А этих бы еще подержали.

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Гость

02:08:38 01-03-2024

Сами смотрите не спейтесь ,трезвенники .

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Володя

09:00:33 01-03-2024

Одним дармоедом меньше .

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Гость

09:09:14 01-03-2024

Света (01:22:11 01-03-2024) Почему этого петуха разноцветного простили и на телевидение ... Знает кому лизнуть.

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Гость

09:10:13 01-03-2024

Уехала и уехала, клоунесса пожилая.

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Гость

09:47:41 01-03-2024

Очень нравятся песни Лолиты поэтому продолжаю их их слушать

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Гость

10:29:47 01-03-2024

Гость (09:47:41 01-03-2024) Очень нравятся песни Лолиты поэтому продолжаю их их слушать
... Пока вы слушаете песни Лолиты, вы никогда не услышите хороших песен и вообще хорошей музыки. Так и будете жевать этот гудрон...

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Гость

15:01:48 01-03-2024

Гость (10:29:47 01-03-2024) Гость (09:47:41 01-03-2024) Очень нравятся песни Лолит... Точно

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Гость

10:26:58 01-03-2024

Топора тебе в спину! Не возвращайся, пожалуйста!

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Сергей

12:09:45 01-03-2024

Между Лолитой и петухом Филей я бы выбрал первую т.к. она как ведущая более прфесиональная и прикольная.

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Ольга

12:19:56 01-03-2024

Сергей (12:09:45 01-03-2024) Между Лолитой и петухом Филей я бы выбрал первую т.к. она ка... Не прикольная!!
Пошловатая она!

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Гость

15:43:29 01-03-2024

Ольга (12:19:56 01-03-2024) Не прикольная!!
Пошловатая она! ... Ой, а киркоров типо не пошлый...ещё и бездарный, как актёр

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Гость

12:56:27 01-03-2024

Неужели нет других проблем, как обсуждение этих зажравшихся клоунов?

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Паха

13:04:58 01-03-2024

Я за то чтоб этот старый бардель разогнать,ведь столько есть нормальных талантов.

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Джинн

14:18:41 01-03-2024

Пенсия Российская солидная....пусть у болгар и доживает...всеГо...хорошеГО

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Олег

14:19:04 01-03-2024

Главное, чтобы не вернулась.

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Людок

14:31:43 01-03-2024

Не нужна...

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Елена

14:38:39 01-03-2024

А что, раньше никто не видел Киркорова в прозрачных лосинах или Лолиту в комбенезонах полупрозрачных? Сейчас никто не видит на сценеполуголую Успенскую? Продолжать? Всех возмутило, что они на какой-то паршивой вечеринке себя показали во всей красе. То есть, если бы не слили их, было бы все нормально???? Мы сами им это позволили, а теперь радуемся, что они наказаны. Это тоже низко

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Гость

14:50:07 01-03-2024

Пора на пенсию, пусть занимается огородом, и развращает своих братьев болгаров, стоя рак... на огороде!

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Татьяна

23:33:54 01-03-2024

Страна осиротела. Плакать хочется от этой новости.

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Ирина

23:57:07 01-03-2024

Вот, читаю комментарии- какие мы все злые ...
Да они опозорились перед Россией, народом, не в то время- НО и понесли наказание заслуженно. Пора и простить, кто не без греха??? Песни ведь у них классные.

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Ирина

02:32:49 02-03-2024

Филя на Донбассе помылся от дерьма- как он думает. А на самом деле он просто оскорбил ребят- воинов даже свим приездом и фальшью. Но они об этом не говорят( они ведь истинно русские), они просто ещё раз задумались, за какое дерьмо им приходится каждый день терять своих боевых товарищей- истинных патриотов своей страны.

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Евген

05:49:17 02-03-2024

Пора старой кошэлке на огороде с каким нибудь румыном помидоры 🍅 полоть

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Гость

01:46:43 03-03-2024

Евген (05:49:17 02-03-2024) Пора старой кошэлке на огороде с каким нибудь румыном помидо... Вы хоть пишите без ошибок! Критики безграмотные!

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Мимоза

11:12:59 02-03-2024

А говорила , я замужем за Россией! Быстро она разошлась с Россией

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Зинаида

12:28:51 02-03-2024

Знаете что, она вообще-то очень искренняя и очень не подлая. Что думает, то и говорит. И народ русский любит. Старость это состояние, которое всех коснётся, не надо злорадствовать. Она из всех этих товарищей самая приличная и достойная. Ну а вечеринка, мы все люди...

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Коля

13:08:03 02-03-2024

Я несогласен..

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Леон

15:19:24 02-03-2024

А что, только сейчас заметили, как ведет себя наш отечественный бомонд? Что, раньше они были белые и пушистые, примерные девочки и мальчики? Почему, интересно, именно сейчас началась эта травля? В чьих интересах? Очередной передел позиций в алп-культуре?

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Галина

23:03:07 02-03-2024

Случилось,как случилось и хватит уже о них(много чести).Зато много новых ,талантливых и не опощленных артистов смогут заменить этих "зажравшихся" и самовлюбленных актеришек.Все течет все изменяется к лучшему и слава богу.А они пусть попробуют устроиться там ,так как жили они в России уже не будет для них никогда...

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Наталия

01:13:57 03-03-2024

Мимоза (11:12:59 02-03-2024) А говорила , я замужем за Россией! Быстро она разошлась с Р... А, Вы видели видео украинское, на вопрос, как ей в России живётся в Москве, на что она ответила, что москалей надо иметь. Вот и все , что надо знать о Лолите

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Ирина

01:31:13 03-03-2024

Интересно читать, обсуждают, осуждают и всё равно идут на концерты платят деньги, 3 марта Орбакайте выступает и полный зал.

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