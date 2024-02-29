Лолита уехала из России после отмены ее концертного тура по России
Сейчас певица находится в Болгарии на "дальней даче"
29 февраля 2024, 16:28, ИА Амител
Певица Лолита Милявская уехала из России после отмены ее юбилейного тура по стране в честь 60-летия. Как сообщает "Леди Mail.ru", сейчас артистка находится в Болгарии, где у нее есть загородный дом – сама она называет его "дальней дачей".
В социальных сетях Лолита похвасталась деревом, которое выросло за год, а также показала свой участок и попросила обратить внимание на ее яркий внешний вид.
"Главное в этом луке – возможность пахать в садике", – сказала Лолита.Ранее певица заявляла, что спокойно переживает паузу в своей карьере, которая произошла из-за вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Она приняла факт, что не может повлиять на ряд жизненных обстоятельств, а потому старается изменить свое отношение к ним.
16:32:51 29-02-2024
Какая такая "пауза"? "Не-не-не, умерла так умерла!" (с)
23:42:42 01-03-2024
Гость (16:32:51 29-02-2024) Какая такая "пауза"? "Не-не-не, умерла так умерла!" (с)... Может, она про менопаузу?
16:49:27 29-02-2024
Навсегда
17:33:33 29-02-2024
Там она благополучно сопьется и сойдет с ума.
12:49:37 02-03-2024
Гость (17:33:33 29-02-2024) Там она благополучно сопьется и сойдет с ума.... Почему бы нет! Самое главное было б на что?
21:18:45 29-02-2024
Гость (17:33:33 29-02-2024) Там она благополучно сопьется и сойдет с ума.... Да она и так по-моему уже бухая
22:25:15 29-02-2024
Гость (17:33:33 29-02-2024) Там она благополучно сопьется и сойдет с ума.... Ну и злыдни вы все
20:25:01 02-03-2024
Елена (22:25:15 29-02-2024) Ну и злыдни вы все... Да, комменты злобных неудачников-троллей- это что-то...
22:26:16 29-02-2024
Ну вы и злыдни
02:56:06 03-03-2024
Елена (22:26:16 29-02-2024) Ну вы и злыдни ... Да, согласна, люди очень злые. Сожрут и раздавят!
23:33:00 29-02-2024
Не в коня корм....... не в коня..... почему бы не поработать молча, не выставляясь, и не раздражая опять народ, теперь уже своей забугорной дачей. Ну это же моветон- хвастать своими материальными благами. И вообще не пойму, как они дальше в этом мире собираются существовать? Неужели не понятно, что надо или от этих дач избавляться, или уезжать туда жить. Все труднее усидеть на двух стульях, а то и на трех.
15:01:08 01-03-2024
ВалЯ (23:33:00 29-02-2024) Не в коня корм....... не в коня..... почему бы не поработать... Как что, сразу ныряют вдаль куда-то...
01:22:11 01-03-2024
Почему этого петуха разноцветного простили и на телевидение вернули, а Лолиту продолжают гнобить.
15:09:55 01-03-2024
Света (01:22:11 01-03-2024) Почему этого петуха разноцветного простили и на телевидение ... Он съездил на Донбасс с гуманитарной помощью, показывали по ТV, кстати завез туда не слабо. И с экрана сообщил, что после этой поездки его жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ. Видимо прощен...
17:16:42 02-03-2024
Гость (15:09:55 01-03-2024) Он съездил на Донбасс с гуманитарной помощью, показывали по ... Самое главное , что филя для детей завез кукол , с "лицом "его самого,
23:28:19 01-03-2024
Света (01:22:11 01-03-2024) Почему этого петуха разноцветного простили и на телевидение ... Я бы тоже хотела, чтобы её вернули. А этих бы еще подержали.
02:08:38 01-03-2024
Сами смотрите не спейтесь ,трезвенники .
09:00:33 01-03-2024
Одним дармоедом меньше .
09:09:14 01-03-2024
Света (01:22:11 01-03-2024) Почему этого петуха разноцветного простили и на телевидение ... Знает кому лизнуть.
09:10:13 01-03-2024
Уехала и уехала, клоунесса пожилая.
09:47:41 01-03-2024
Очень нравятся песни Лолиты поэтому продолжаю их их слушать
10:29:47 01-03-2024
Гость (09:47:41 01-03-2024) Очень нравятся песни Лолиты поэтому продолжаю их их слушать
... Пока вы слушаете песни Лолиты, вы никогда не услышите хороших песен и вообще хорошей музыки. Так и будете жевать этот гудрон...
15:01:48 01-03-2024
Гость (10:29:47 01-03-2024) Гость (09:47:41 01-03-2024) Очень нравятся песни Лолит... Точно
10:26:58 01-03-2024
Топора тебе в спину! Не возвращайся, пожалуйста!
12:09:45 01-03-2024
Между Лолитой и петухом Филей я бы выбрал первую т.к. она как ведущая более прфесиональная и прикольная.
12:19:56 01-03-2024
Сергей (12:09:45 01-03-2024) Между Лолитой и петухом Филей я бы выбрал первую т.к. она ка... Не прикольная!!
Пошловатая она!
15:43:29 01-03-2024
Ольга (12:19:56 01-03-2024) Не прикольная!!
Пошловатая она! ... Ой, а киркоров типо не пошлый...ещё и бездарный, как актёр
12:56:27 01-03-2024
Неужели нет других проблем, как обсуждение этих зажравшихся клоунов?
13:04:58 01-03-2024
Я за то чтоб этот старый бардель разогнать,ведь столько есть нормальных талантов.
14:18:41 01-03-2024
Пенсия Российская солидная....пусть у болгар и доживает...всеГо...хорошеГО
14:19:04 01-03-2024
Главное, чтобы не вернулась.
14:31:43 01-03-2024
Не нужна...
14:38:39 01-03-2024
А что, раньше никто не видел Киркорова в прозрачных лосинах или Лолиту в комбенезонах полупрозрачных? Сейчас никто не видит на сценеполуголую Успенскую? Продолжать? Всех возмутило, что они на какой-то паршивой вечеринке себя показали во всей красе. То есть, если бы не слили их, было бы все нормально???? Мы сами им это позволили, а теперь радуемся, что они наказаны. Это тоже низко
14:50:07 01-03-2024
Пора на пенсию, пусть занимается огородом, и развращает своих братьев болгаров, стоя рак... на огороде!
23:33:54 01-03-2024
Страна осиротела. Плакать хочется от этой новости.
23:57:07 01-03-2024
Вот, читаю комментарии- какие мы все злые ...
Да они опозорились перед Россией, народом, не в то время- НО и понесли наказание заслуженно. Пора и простить, кто не без греха??? Песни ведь у них классные.
02:32:49 02-03-2024
Филя на Донбассе помылся от дерьма- как он думает. А на самом деле он просто оскорбил ребят- воинов даже свим приездом и фальшью. Но они об этом не говорят( они ведь истинно русские), они просто ещё раз задумались, за какое дерьмо им приходится каждый день терять своих боевых товарищей- истинных патриотов своей страны.
05:49:17 02-03-2024
Пора старой кошэлке на огороде с каким нибудь румыном помидоры 🍅 полоть
01:46:43 03-03-2024
Евген (05:49:17 02-03-2024) Пора старой кошэлке на огороде с каким нибудь румыном помидо... Вы хоть пишите без ошибок! Критики безграмотные!
11:12:59 02-03-2024
А говорила , я замужем за Россией! Быстро она разошлась с Россией
12:28:51 02-03-2024
Знаете что, она вообще-то очень искренняя и очень не подлая. Что думает, то и говорит. И народ русский любит. Старость это состояние, которое всех коснётся, не надо злорадствовать. Она из всех этих товарищей самая приличная и достойная. Ну а вечеринка, мы все люди...
13:08:03 02-03-2024
Я несогласен..
15:19:24 02-03-2024
А что, только сейчас заметили, как ведет себя наш отечественный бомонд? Что, раньше они были белые и пушистые, примерные девочки и мальчики? Почему, интересно, именно сейчас началась эта травля? В чьих интересах? Очередной передел позиций в алп-культуре?
23:03:07 02-03-2024
Случилось,как случилось и хватит уже о них(много чести).Зато много новых ,талантливых и не опощленных артистов смогут заменить этих "зажравшихся" и самовлюбленных актеришек.Все течет все изменяется к лучшему и слава богу.А они пусть попробуют устроиться там ,так как жили они в России уже не будет для них никогда...
01:13:57 03-03-2024
Мимоза (11:12:59 02-03-2024) А говорила , я замужем за Россией! Быстро она разошлась с Р... А, Вы видели видео украинское, на вопрос, как ей в России живётся в Москве, на что она ответила, что москалей надо иметь. Вот и все , что надо знать о Лолите
01:31:13 03-03-2024
Интересно читать, обсуждают, осуждают и всё равно идут на концерты платят деньги, 3 марта Орбакайте выступает и полный зал.