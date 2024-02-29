Лолита уехала из России после отмены ее концертного тура по России

Сейчас певица находится в Болгарии на "дальней даче"

29 февраля 2024, 16:28, ИА Амител

Лолита Милявская / Фото: t.me/lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская уехала из России после отмены ее юбилейного тура по стране в честь 60-летия. Как сообщает "Леди Mail.ru", сейчас артистка находится в Болгарии, где у нее есть загородный дом – сама она называет его "дальней дачей".

В социальных сетях Лолита похвасталась деревом, которое выросло за год, а также показала свой участок и попросила обратить внимание на ее яркий внешний вид.

"Главное в этом луке – возможность пахать в садике", – сказала Лолита.Ранее певица заявляла, что спокойно переживает паузу в своей карьере, которая произошла из-за вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Она приняла факт, что не может повлиять на ряд жизненных обстоятельств, а потому старается изменить свое отношение к ним.