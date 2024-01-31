Звезды – участники "голой" вечеринки снова начали давать концерты

Организаторы отмечают, что никакого запрета на выступления нет

31 января 2024, 15:48, ИА Амител

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/725477

Звезды, которые приняли участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, снова начали давать концерты после волны отмен. Об этом сообщают "Известия".

14 и 15 февраля запланированы концерты Димы Билана в Crocus City Hall. Дальше артист поедет в Набережные Челны и Ижевск. Весной у него запланированы концерты в Перми, Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге.

В тур по России отправится и Лолита Милявская, у которой запланированы выступления в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Тюмени, Томске, Красноярске и Иркутске.

Организаторы мероприятий говорят, что никаких запретов на концерты артистов нет.