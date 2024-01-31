Звезды – участники "голой" вечеринки снова начали давать концерты
Организаторы отмечают, что никакого запрета на выступления нет
31 января 2024, 15:48, ИА Амител
Фото: https://pxhere.com/ru/photo/725477
Звезды, которые приняли участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой, снова начали давать концерты после волны отмен. Об этом сообщают "Известия".
14 и 15 февраля запланированы концерты Димы Билана в Crocus City Hall. Дальше артист поедет в Набережные Челны и Ижевск. Весной у него запланированы концерты в Перми, Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге.
В тур по России отправится и Лолита Милявская, у которой запланированы выступления в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Тюмени, Томске, Красноярске и Иркутске.
Организаторы мероприятий говорят, что никаких запретов на концерты артистов нет.
16:06:12 31-01-2024
Да и то верно. Лучше с голой ж...пой, чем с двуличной душой.
16:21:35 31-01-2024
Очень хочется верить, что эти концерты отменят. Они не должны отделаться лёгким испугом
16:36:24 31-01-2024
гостьЯ (16:21:35 31-01-2024) Очень хочется верить, что эти концерты отменят. Они не должн... И почему их должны отменить? Как люди отдыхают в свободное от работы время на ЗАКРЫТОЙ вечеринке никого волновать не должно.
16:45:41 31-01-2024
Гость (16:36:24 31-01-2024) И почему их должны отменить? Как люди отдыхают в свободное о... на ЗАКРЫТОЙ ---- ну зачем придуряться, все же понимают, насколько она была закрытой. Главные голыши на нее и шли, чтобы вся страна их увидела, просто такой реакции не ожидали, в силу неадекватной оценки обстановки
17:38:11 31-01-2024
Гость (16:45:41 31-01-2024) на ЗАКРЫТОЙ ---- ну зачем придуряться, все же понимают, наск... То есть когда завтра ваше видео или фото, персональные данные ваших детей или еще что сольют в сеть, наказывать будут вас, а не того, кто слил? Хорошо, что вы с этим согласны.
19:34:06 31-01-2024
Гость (17:38:11 31-01-2024) То есть когда завтра ваше видео или фото, персональные данны... С закрытой личной вечеринки голого содержания фотографии в Сеть умные люди не выкладывают.
18:16:48 31-01-2024
Точно не закрытая, участники сами пригласили сми чтоб они снимали этот шабаш, а врали что просто слили. Захарова фото показала, на фото там сми были с Ивлеевой и Собчак.
16:49:22 31-01-2024
Гость (16:36:24 31-01-2024) И почему их должны отменить? Как люди отдыхают в свободное о... Ну ты что! У некоторых гостей своей жизни нет, так хоть другой поинтресоваться, да еще влезть в нее с советами.
19:00:52 31-01-2024
Гость (16:49:22 31-01-2024) Ну ты что! У некоторых гостей своей жизни нет, так хоть дру... Некоторые существа другой жизни себе и не представляют, только с голой жопой.
20:10:15 04-02-2024
Гость (16:36:24 31-01-2024) И почему их должны отменить? Как люди отдыхают в свободное о... Понимаете, есть определённые правила к известным личностям, к ним приковано внимание, а то учителей за купальник могут уволить, а эти с голой задницей .Насчёт закрытой вечеринки, не сильно они и хотели и думали об этом, Обнаглели!
16:48:16 31-01-2024
гостьЯ (16:21:35 31-01-2024) Очень хочется верить, что эти концерты отменят. Они не должн... И какой закон, если не секрет, они нарушили? Что-то про суд и прочее уже и не слыхать.
18:32:38 31-01-2024
Гость (16:48:16 31-01-2024) И какой закон, если не секрет, они нарушили? Что-то про суд ... Они нарушили нормы этики и морали. Этого мало, чтобы не ходить на их концерты?
19:49:33 01-02-2024
Гость (16:48:16 31-01-2024) И какой закон, если не секрет, они нарушили? Что-то про суд ... Закон совести и благоразумия.Бесятся от безделья и однообразия в жизни, на СВО их,8 к нашим ребятам. Скучно точно не будет
16:49:22 31-01-2024
гостьЯ (16:21:35 31-01-2024) Очень хочется верить, что эти концерты отменят. Они не должн... вы можете просто не ходить на их концерты
17:10:45 02-02-2024
Гость (16:49:22 31-01-2024) вы можете просто не ходить на их концерты... К сожалению, пойдут, как бы это было не прискорбно видеть.
17:13:50 02-02-2024
Гость (16:49:22 31-01-2024) Пойдут, к сожалению, как не прискорбно бы это было.
19:52:23 31-01-2024
гостьЯ (16:21:35 31-01-2024) Очень хочется верить, что эти концерты отменят. Они не должн... не берите билеты...
16:37:58 31-01-2024
У нас министр культуры есть?
18:39:02 31-01-2024
гость (16:37:58 31-01-2024) У нас министр культуры есть?... Разве,не когда не подумал о таком
23:16:33 31-01-2024
гость (16:37:58 31-01-2024) У нас министр культуры есть?... МИНИСТР есть. Культуры нет.
16:45:04 31-01-2024
пусть деньги в бюджет зарабатывают, хоть в этом польза
17:58:23 31-01-2024
Отстранили на период новогодних праздников. Где можно было вырезали , где-то запретили выступать. Но праздники закончились- жизнь продолжается... Можно не ходить на концерты, если вам не нравится. Но, как правило, билеты быстро раскупаются, и выступления проходят на "ура".
18:02:23 31-01-2024
Правильно, много зарабатывают, много налога в бюджет внесут. Кому не нравятся пусть не ходят и не слушают.
18:15:13 31-01-2024
Дима норм парень.. ведет себя прилично, добрый, кота забрал бездомного из зоны СВО, ездит туда и помогает и на вечеринке не извращался.. зашел и ушел.. А Лолите похоже Зеля пирожков не выдал?? Она ж за ними поехала к нему, поддерживала!! Едет снова маскалей потреблять?? Саиое плохое, что на Лолиту еще и ходят иплатят деньги.. вместо того, чтобы послать подальше эту омерзителтную и пахабную старую русофобку.. люди может не знают о ней, а администрация могла бы подумать головой или там такие же как она во главе в этих местах?
18:16:32 31-01-2024
Дима норм парень.. ведет себя прилично, добрый, кота забрал бездомного из зоны СВО, ездит туда и помогает и на вечеринке не извращался.. зашел и ушел.. А Лолите похоже Зеля пирожков не выдал?? Она ж за ними поехала к нему, поддерживала!! Едет снова маскалей потреблять?? Саиое плохое, что на Лолиту еще и ходят иплатят деньги.. вместо того, чтобы послать подальше эту омерзителтную и пахабную старую русофобку.. люди может не знают о ней, а администрация могла бы подумать головой или там такие же как она во главе в этих местах?
19:02:59 31-01-2024
Не ходите. Проявите свою гражданскую позицию. Зачем словоблудить.
19:03:20 31-01-2024
НУ вот ,а кто-то ждал другого результата??Только воздух сотрясали
19:56:03 31-01-2024
гость (19:03:20 31-01-2024) НУ вот ,а кто-то ждал другого результата??Только воздух сотр... Я какой- то период ждала...
23:13:53 31-01-2024
Гость (16:36:24 31-01-2024) И почему их должны отменить? Как люди отдыхают в свободное о... да ладно ! ну пускай теперь сосут публично !
23:23:48 31-01-2024
Ждём ещё немного. К 8 марта приедут поздравлять Пугалкины всей семьей с филей в роли Васисуалия Лоханкина.
23:48:05 31-01-2024
Милявская не просто безобразна на голой вечеринке, открыто поддерживает Зеленского, а мы ей за концерты платить будем? Билан не лучше, давайте их обогащать опять.
07:51:43 01-02-2024
Команды фас больше не поступает,по этому дальше все будет как обычно.
09:04:21 01-02-2024
Конечно все от людей зависит. Не нравится поведение этих ""звёзд""- не ходите на их концерты. Они без наших "вложений" быстро загнутся. Киркорова вообще во все тяжкие понесло. Песня "куда мне девать свое личное тело" открытая пропаганда нетрадиционных отношений. И куда смотрят все наши многочисленные конролирующе/карательные органы!? Вообще уже обнаглели на всю страну это петь. И надо высказывать людям свою позицию, а иначе получается, что мы со всем этим согласны.
09:08:12 01-02-2024
Почитал комментарии, и видно как много у нас людей которым пофиг, что сделали эти,,голые звезды,, -это очень плохо. Зачем их жалеть??? Прощать не надо точно.Есть молодёж, получше этих ходите на их концерты
10:58:03 01-02-2024
неужели найдутся индивиды, которые пойдут на их концерты, да еще и денег отвалят, да не по 200 руб?
14:45:56 01-02-2024
Гость (16:36:24 31-01-2024) И почему их должны отменить? Как люди отдыхают в свободное о... Вечеринка не была закрытой. Были приглашены и фотографы, и журналисты!!! И в такое время (СВО) можно было быть чуть поскромнее, если ты со своей страной!!!
17:12:16 02-02-2024
Гость (18:15:13 31-01-2024) Дима норм парень.. ведет себя прилично, добрый, кота забрал ... Дима, мы понимаем, сам себя не похвалишь, никто не похвалит
20:32:12 02-02-2024
Да в СССР, хоть и много запретов было. Приятнее смотреть было и концерты и по телевизору артистов. Были красивые аккуратно одеты и песни были со смыслом. А сейчас смотреть и слушать противно. Да ещё и не уважают людей и страну которая их кормит. ЛЮДИ во что вы превратились....
11:53:44 03-02-2024
Не ходить на их концерты и тем более они не в живую поют, а под фанеру. На кой деньги тратить