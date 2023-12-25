Телеведущая Ольга Орлова признала вечеринку Насти Ивлеевой перебором
Ее заинтересовала тематика тусовки – фотографии, неопубликованные в журнале Playboy
25 декабря 2023, 23:02, ИА Амител
Фото: соцсети
Телеведущая Ольга Орлова рассказала о том, зачем она пришла на скандальную вечеринку Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По словам Орловой, ее привлекла тематика вечеринки – неопубликованные снимки для журнала Playboy. Ведущая заявила о том, что некоторые костюмы на мероприятии действительно были с перегибом.
Артистка заявила, что никто из организаторов и участников вечера не ожидал такого публичного внимания и никто не намеревался оскорблять или задевать чьи-либо чувства.
Ранее Настя Ивлеева прокомментировала скандальную вечеринку в клубе "Мутабор".
23:04:35 25-12-2023
Так Ивлеева или Ивлева
23:22:23 25-12-2023
"никто не намеревался оскорблять или задевать " - вот даже не сомневаюсь... люди просто живут в своем измерении. поэтому они даже не думают что могут кого то оскорбить и задеть...
23:48:30 25-12-2023
Кто такая Ольга Орлова? Целомудренная старая дева ??
05:50:47 26-12-2023
Отвлекают нас чем попало от серьёзных принятий решений на выборах "V".
06:26:45 26-12-2023
Гость (05:50:47 26-12-2023) Отвлекают нас чем попало от серьёзных принятий решений на вы... Смысл отвлекать? Обнуление, повышение пенсионного возраста, Кадырова, гиперинфляцию съели. V что хочет, то и делает.
09:53:52 26-12-2023
Гость (06:26:45 26-12-2023) Смысл отвлекать? Обнуление, повышение пенсионного возраста, ... Дада, коммунисты всех спасут или либералы)))))) кто? кто эта светлая сила по вашему мнению)))))
06:48:41 26-12-2023
Гость (05:50:47 26-12-2023) Отвлекают нас чем попало от серьёзных принятий решений на вы... Отвлекать чем? То, что "плавает" в прорубе? вместе с "V" не знал и знать не хочу.
08:25:13 26-12-2023
Засуетились, видимо не зря, жопы горят!
09:09:59 26-12-2023
"рассказала о том, зачем она пришла на скандальную вечеринку".... поздно пить боржоми.
12:03:06 26-12-2023
А может Ивлева как господь год собирала на свой Титаник всех развратных, опустившихся содомистов, в узких кругах известных как элита, что бы потом одним махом затопить корабль вместе с ними?! А?! Каков сюжет? они конечно как тараканы пытаются залезть в шлюпку и спастить, один Киркоров только что вытворяет. Одним махом подорвать имидж этой своры, это прям достойненько.
14:50:57 26-12-2023
"всех развратных, опустившихся содомистов, в узких кругах известных как элита" Вся эта содомская элита, будет на банкетах у другой толсто сумной "элиты".
15:40:31 26-12-2023
А что удивительного? Сатанисты уже не скрываются ибо боятся нечего. Они на своей земле и имеют власть и силу.
16:31:21 26-12-2023
Люди с этой вечеринки не бизнесмены, не производители, да они даже не воры или коррупционеры! Они не из воздуха получили деньги, вы сами им занесли. Вы, ваши родители, ваши дети! Вы сами обеспечили им просмотры на ютубчике, сами ходили на их концерты и в их клубы. И расскажите мне, когда это подобные люди были образцом приличий и рассудительности? Да, никогда! Они были образцом разврата, мата, и скандалов! А тут все удивляются!
07:11:29 27-12-2023
Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти. А.Колчак