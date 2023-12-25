Телеведущая Ольга Орлова признала вечеринку Насти Ивлеевой перебором

Ее заинтересовала тематика тусовки – фотографии, неопубликованные в журнале Playboy

25 декабря 2023, 23:02, ИА Амител

Фото: соцсети

Телеведущая Ольга Орлова рассказала о том, зачем она пришла на скандальную вечеринку Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

По словам Орловой, ее привлекла тематика вечеринки – неопубликованные снимки для журнала Playboy. Ведущая заявила о том, что некоторые костюмы на мероприятии действительно были с перегибом.

Артистка заявила, что никто из организаторов и участников вечера не ожидал такого публичного внимания и никто не намеревался оскорблять или задевать чьи-либо чувства.

Ранее Настя Ивлеева прокомментировала скандальную вечеринку в клубе "Мутабор".