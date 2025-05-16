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Лось выбежал на трассу под Бийском и отправил двух мужчин в больницу

Судьба животного неизвестна

16 мая 2025, 11:44, ИА Амител

Лось ночью на трассе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Лось ночью на трассе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Под Бийском лось выбежал на трассу и спровоцировал ДТП, в котором пострадали водитель автомобиля и пассажир, сообщает городская станция скорой медицинской помощи на своей странице во "ВКонтакте".

Авария произошла 16 мая примерно в 4 часа ночи на федеральной дороге в 15 километрах от Бийска.

"Мужчины в состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", – рассказал главный врач бийской станции скорой помощи Алексей Карнаухов.

Судьба лося неизвестна. Вероятно, получив незначительные травмы, он убежал с места происшествия.

Ранее в Алтайском крае водитель сбил лося между селами Волчиха и Новоегорьевское – животное погибло, люди в машине пострадали.

Фото: amic.ru

Лоси попытались перейти трассу на Алтае, но испугались

Подписчик amic.ru рассказал, что встретил животных неподалеку от реки Лосиха возле села Фирсово
НОВОСТИЭкология

Бийск ДТП дикие животные

Комментарии 19

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Гость

12:01:10 16-05-2025

Лишь бы водиле штраф не выписали. А то у нас это легко делается. На объездной в Барнауле они периодически перебегают дорогу. Даже на 60 км/час сложно среагировать.

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Гость

17:56:26 16-05-2025

Гость (12:01:10 16-05-2025) Лишь бы водиле штраф не выписали. А то у нас это легко делае... так не гоняйте!! там знаки про копытных для вас установлены!!!

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Гость

12:12:02 16-05-2025

Теперь лося разыскивать будут. Скрылся места ДТП. Прав лишат бедолагу когда найдут.

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Олег

12:31:57 16-05-2025

Мужикам в суд на администрацию района, ГАИ и дорожные службы подать надо на возмещение ущерба. Лось имущество государственное.

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Гость

13:44:08 16-05-2025

Олег (12:31:57 16-05-2025) Мужикам в суд на администрацию района, ГАИ и дорожные службы... Во-во. За порчу государственного имущества (лося) предусмотрен не большой штраф в 80 000 р.

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Олег

12:33:54 16-05-2025

А кстати, бездомные собаки тоже имущество местных органов власти чипировать надо.

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Гость

14:41:23 16-05-2025

А за подорванное здоровье и ремонт авто, с лося взыскивать или с лесничего?

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Инна

14:56:53 16-05-2025

Из года в год одни и те же проблемы, которые никак не решаются. Животные, люди гибнут и никому бела нет. Не надо изобретать колесо, даже в нашем регионе такие вопросы решаются. Это бездействие местной власти

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Гость

15:32:29 16-05-2025

Инна (14:56:53 16-05-2025) Из года в год одни и те же проблемы, которые никак не решают... Ну так и поставили заборы вдоль трассы после нового моста, что не так, болезная?

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Гость

16:33:48 16-05-2025

Гость (15:32:29 16-05-2025) Ну так и поставили заборы вдоль трассы после нового моста, ч... И как установка забора в Барнауле спасет от лосей , бегающих под Бийском?

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Гость

16:53:49 16-05-2025

Гость (16:33:48 16-05-2025) И как установка забора в Барнауле спасет от лосей , бегающих... В будущем и под Бийском поставят. Не сразу Москва строилась. Все сразу сделать можно только во сне, болезный.

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Гость

17:59:02 16-05-2025

Гость (16:53:49 16-05-2025) В будущем и под Бийском поставят. Не сразу Москва строилась.... мост строить нужно, забор это нарушение закона , вы глупый человек или необразованный

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Гость

17:58:21 16-05-2025

Гость (15:32:29 16-05-2025) Ну так и поставили заборы вдоль трассы после нового моста, ч... какие заборы, вы больной?? нужно переходы строить надземные как в Европе, США , Австралии и пр. уже сделано лет 50 , мост с ГРУНТОВЫМ травянистым лесистым покрытием, по нему ходят все животные леса

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Гость

18:07:59 16-05-2025

Гость (17:58:21 16-05-2025) какие заборы, вы больной?? нужно переходы строить надземные ... Чтою направить на надземный переход строят забор, болезная. Второй раз повторяю - не все сразу. Если тупо построить переход ты пойдешь лосю растолковывать куда идти и где его искать? Почитай сколько территорий огорожено от кенгуру в Австралии.

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Гость

18:09:29 16-05-2025

Гость (17:59:02 16-05-2025) мост строить нужно, забор это нарушение закона , вы глупый ч... Про мост ты , болезная , будешь стоять лосям рассказывать? Или муж твой будет движение регулировать ?

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Гость

19:59:59 16-05-2025

До Бийска 2 маленьких косули сегодня лежали и вот эти парни с лосем. Может у сохатых время особое?

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Гость

21:22:08 16-05-2025

Гость (19:59:59 16-05-2025) До Бийска 2 маленьких косули сегодня лежали и вот эти парни ... Особое время у лосей и косуль - осень. Учите биологию.

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Гость

06:32:57 17-05-2025

Знак на котором козлик нарисован, чем защитит? Как ехали все 100 км в час, так и едут. Снижать скорость опасно в потоке.

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Абориген

09:10:14 17-05-2025

Не повезло мужикам, реакция подвела. Я на скорости 120 км/час увернулся сначала от лося, а потом от отбойника. Просто чудо и ангел хранитель меня спасли. Ехал по новосибирской трассе, ночью с ближним светом, чтобы не слепить встречных. Трасса пустая, разогнался до 120 км/час. После Грани Алтая лось возник перед капотом. Рванул руль влево и ушёл от столкновения. В следующее мгновение перед капотом увидел металлический отбойник. Подумал, что теперь точно кирдык мне. Рванул руль вправо и с удивлением понял, что в этот раз повезло.

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