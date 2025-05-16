Лось выбежал на трассу под Бийском и отправил двух мужчин в больницу

Судьба животного неизвестна

16 мая 2025, 11:44, ИА Амител

Лось ночью на трассе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Под Бийском лось выбежал на трассу и спровоцировал ДТП, в котором пострадали водитель автомобиля и пассажир, сообщает городская станция скорой медицинской помощи на своей странице во "ВКонтакте".

Авария произошла 16 мая примерно в 4 часа ночи на федеральной дороге в 15 километрах от Бийска.

"Мужчины в состоянии средней степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", – рассказал главный врач бийской станции скорой помощи Алексей Карнаухов.

Судьба лося неизвестна. Вероятно, получив незначительные травмы, он убежал с места происшествия.

Ранее в Алтайском крае водитель сбил лося между селами Волчиха и Новоегорьевское – животное погибло, люди в машине пострадали.