Лоси попытались перейти трассу на Алтае, но испугались

Подписчик amic.ru рассказал, что встретил животных неподалеку от реки Лосиха возле села Фирсово

07 июля 2023, 21:45, ИА Амител

Житель Алтайского края заснял лосей, которые пытались перейти через трассу. Подписчик amic.ru рассказал, что встретил животных неподалеку от реки Лосиха возле села Фирсово.

На кадрах запечатлены два животных. Одно из них вышло на трассу, однако, испугавшись автомобилей, покинуло ее.

Напомним, что накануне по улицам Барнаула пробежался лось. В районе дома № 98 по Северо-Власихинскому проезду напуганное животное чуть не попало под автомобиль. Также, перебегая дорогу, упало на асфальте, после чего направилось в сторону парковки.