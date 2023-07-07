Лоси попытались перейти трассу на Алтае, но испугались
Подписчик amic.ru рассказал, что встретил животных неподалеку от реки Лосиха возле села Фирсово
07 июля 2023, 21:45, ИА Амител
Житель Алтайского края заснял лосей, которые пытались перейти через трассу. Подписчик amic.ru рассказал, что встретил животных неподалеку от реки Лосиха возле села Фирсово.
На кадрах запечатлены два животных. Одно из них вышло на трассу, однако, испугавшись автомобилей, покинуло ее.
Напомним, что накануне по улицам Барнаула пробежался лось. В районе дома № 98 по Северо-Власихинскому проезду напуганное животное чуть не попало под автомобиль. Также, перебегая дорогу, упало на асфальте, после чего направилось в сторону парковки.
22:11:55 07-07-2023
На белом авто водитель-торопыжка мог бы и пропустить лосей. Видит же, им дорогу перейти надо. Нет, прётся напролом.
22:13:10 07-07-2023
Еще и обгон справа совершил, ну полный дятел.
06:47:13 08-07-2023
на "микробе" имбецил. жаль, что номер плохо читается
20:03:33 09-07-2023
Водила-дятел вылез, всех заминусовал, кто его кривую езду критикует.