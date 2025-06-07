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Лосенка сбили в Барнауле

ДТП произошло на шоссе Ленточный Бор

07 июня 2025, 17:49, ИА Амител

ДТП на шоссе Ленточный Бор / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП на шоссе Ленточный Бор / Фото: "Инцидент Барнаул"

В столице Алтайского края на шоссе Ленточный Бор сбили лосенка, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на Госавтоинспекцию города и очевидицу.

ДТП случилось 6 июня в 21:55 на втором километре трассы.

"Мужчина за рулем Toyota Corolla допустил наезд на лося. В результате ДТП водитель автомобиля не пострадал", – рассказали в ведомстве.

Выжило ли в итоге животное, не уточняется.

Барнаул Происшествия

Комментарии 7

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Элен без ребят

19:00:30 07-06-2025

очень жаль малыша 😟

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Гость

22:10:27 07-06-2025

Малыш доверчивый, жаль до слез ((
Мы живем в такой близости в большому лесу - дому животных, поэтому должны быть предельно внимательны на рядом проходящих дорогах. Пожалуйста!

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Гость

00:02:57 08-06-2025

Жаль водителя. Лось выпрыгивает так, что увидеть его практически невозможно. Это лотерея, не дай бог вам.

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Гость

07:56:30 08-06-2025

Водиле ещё и штраф могут выписать. Хотя среагировать даже на 60км/час очень сложно.

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Гость

10:11:29 09-06-2025

Жаль водителя и машину, за свой счет теперь все восстанавливать, не дай бог лося такого на дороге встретить

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Гость

14:20:54 09-06-2025

близость к природе, лес, животные - вы моете внимательнее и МЕДЛЕННЕЕ ехать?! там знаки!! и там они испокон века холят и мамы --лосихи стельные и потом лосятки !! вы чо за нелюди-то, шары завернут и ломятся.! желаю теперь ему того же, что этому лосенку!!

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Гость

16:17:14 10-06-2025

Гость (14:20:54 09-06-2025) близость к природе, лес, животные - вы моете внимательнее и ... Как ехать медленнее, если у тебя фура с прицепом и план два рейса Барнаул-Новосибирск в день, а лес почти всю дорогу вдоль трассы? Ты меня кормить будешь, если я норматив не выполню?

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