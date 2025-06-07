Лосенка сбили в Барнауле

ДТП произошло на шоссе Ленточный Бор

07 июня 2025, 17:49, ИА Амител

ДТП на шоссе Ленточный Бор / Фото: "Инцидент Барнаул"

В столице Алтайского края на шоссе Ленточный Бор сбили лосенка, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на Госавтоинспекцию города и очевидицу.

ДТП случилось 6 июня в 21:55 на втором километре трассы.

"Мужчина за рулем Toyota Corolla допустил наезд на лося. В результате ДТП водитель автомобиля не пострадал", – рассказали в ведомстве.

Выжило ли в итоге животное, не уточняется.