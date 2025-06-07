Лосенка сбили в Барнауле
ДТП произошло на шоссе Ленточный Бор
07 июня 2025, 17:49, ИА Амител
ДТП на шоссе Ленточный Бор / Фото: "Инцидент Барнаул"
В столице Алтайского края на шоссе Ленточный Бор сбили лосенка, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на Госавтоинспекцию города и очевидицу.
ДТП случилось 6 июня в 21:55 на втором километре трассы.
"Мужчина за рулем Toyota Corolla допустил наезд на лося. В результате ДТП водитель автомобиля не пострадал", – рассказали в ведомстве.
Выжило ли в итоге животное, не уточняется.
19:00:30 07-06-2025
очень жаль малыша 😟
22:10:27 07-06-2025
Малыш доверчивый, жаль до слез ((
Мы живем в такой близости в большому лесу - дому животных, поэтому должны быть предельно внимательны на рядом проходящих дорогах. Пожалуйста!
00:02:57 08-06-2025
Жаль водителя. Лось выпрыгивает так, что увидеть его практически невозможно. Это лотерея, не дай бог вам.
07:56:30 08-06-2025
Водиле ещё и штраф могут выписать. Хотя среагировать даже на 60км/час очень сложно.
10:11:29 09-06-2025
Жаль водителя и машину, за свой счет теперь все восстанавливать, не дай бог лося такого на дороге встретить
14:20:54 09-06-2025
близость к природе, лес, животные - вы моете внимательнее и МЕДЛЕННЕЕ ехать?! там знаки!! и там они испокон века холят и мамы --лосихи стельные и потом лосятки !! вы чо за нелюди-то, шары завернут и ломятся.! желаю теперь ему того же, что этому лосенку!!
16:17:14 10-06-2025
Гость (14:20:54 09-06-2025) близость к природе, лес, животные - вы моете внимательнее и ... Как ехать медленнее, если у тебя фура с прицепом и план два рейса Барнаул-Новосибирск в день, а лес почти всю дорогу вдоль трассы? Ты меня кормить будешь, если я норматив не выполню?