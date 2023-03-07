Лошадь, почти неделю простоявшая в поле на Алтае, пошла на поправку

Животное уже перенесло операцию и начало ходить

07 марта 2023, 19:45, ИА Амител

Фото: "Вести Алтай"

Стали известны подробности о состоянии сбитой в Алтайском крае лошади. Животное уже пошло на поправку.

Как сообщает "Толк", Леди-Легенда вопреки прогнозам восстанавливается. Изначально врачи думали о том, что вылечить перелом не удастся и лошади придётся перенести ампутацию.

После операции сустав удалось вправить, пострадавшая начинает ходить. В весе за последнее время она набрала уже 70 килограммов.

Напомним, что лошадь пострадала в ДТП в Краснощёковском районе и почти неделю простояла в поле на морозе с переломом. Местные подкармливали животное и добивались разрешения на транспортировку. Решить проблему удалось и пострадавшую передали под надзор специалистов.