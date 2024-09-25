Лошадь, упавшую в яму, спасли на Алтае
Животному ничего не угрожает
25 сентября 2024, 09:43, ИА Амител
Коня, застрявшего в яме, спасли в Республике Алтай. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
Как именно животное оказалось в канаве, залитой водой, неизвестно.
"На днях в нашем прекрасном крае произошло настоящее чудо! Неравнодушные жители собрали силы и вместе вытащили бедного коня, который застрял в труднодоступном месте", – отмечает автор сообщения.
Конь на свободе, его здоровью ничего не угрожает.
09:52:49 25-09-2024
Лошааадкааа...
10:26:35 25-09-2024
Какие молодцы все эти неравнодушные люди! Ну судя по колокольчику на шее, лошадь была на свободном выпасе, странно, что он один, обычно так выпускают несколько лошадей вместе (раз в неделю хозяин ищет лошадей как раз по звуку колокольчика), в Горном Алтае видели много таких даже далеко от жилья.
14:26:27 25-09-2024
Гость (10:26:35 25-09-2024) Какие молодцы все эти неравнодушные люди! Ну судя по колокол... ничего странного для деревни, не накручивайте
12:39:45 25-09-2024
Добро! Парни прямо руками копали землю. Конику повезло, что ноги целые