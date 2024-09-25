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Лошадь, упавшую в яму, спасли на Алтае

Животному ничего не угрожает

25 сентября 2024, 09:43, ИА Амител

Коня, застрявшего в яме, спасли в Республике Алтай. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Как именно животное оказалось в канаве, залитой водой, неизвестно.

"На днях в нашем прекрасном крае произошло настоящее чудо! Неравнодушные жители собрали силы и вместе вытащили бедного коня, который застрял в труднодоступном месте", – отмечает автор сообщения.

Конь на свободе, его здоровью ничего не угрожает.

Республика Алтай животные

Комментарии 4

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Гость

09:52:49 25-09-2024

Лошааадкааа...

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Гость

10:26:35 25-09-2024

Какие молодцы все эти неравнодушные люди! Ну судя по колокольчику на шее, лошадь была на свободном выпасе, странно, что он один, обычно так выпускают несколько лошадей вместе (раз в неделю хозяин ищет лошадей как раз по звуку колокольчика), в Горном Алтае видели много таких даже далеко от жилья.

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Гость

14:26:27 25-09-2024

Гость (10:26:35 25-09-2024) Какие молодцы все эти неравнодушные люди! Ну судя по колокол... ничего странного для деревни, не накручивайте

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гость

12:39:45 25-09-2024

Добро! Парни прямо руками копали землю. Конику повезло, что ноги целые

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