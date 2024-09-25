Лошадь, упавшую в яму, спасли на Алтае

Животному ничего не угрожает

25 сентября 2024, 09:43, ИА Амител

Коня, застрявшего в яме, спасли в Республике Алтай. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Как именно животное оказалось в канаве, залитой водой, неизвестно.



"На днях в нашем прекрасном крае произошло настоящее чудо! Неравнодушные жители собрали силы и вместе вытащили бедного коня, который застрял в труднодоступном месте", – отмечает автор сообщения.



Конь на свободе, его здоровью ничего не угрожает.