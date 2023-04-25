Пожарные на Алтае спасли лошадь из глубокого колодца
Кобыла во время спасательной операции была спокойна и не мешала специалистам
25 апреля 2023, 08:51, ИА Амител
Спасатели помогли лошади, провалившейся в глубокий колодец в селе Шебалино в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Хозяева животного некоторое время пытались помочь кобыле самостоятельно подняться на поверхность, но не смогли, тогда они позвонили специалистам.
Прибывшие на место сотрудники МЧС оценили ситуацию, обратились к местной компании "Алтай Теплосервис", где им предоставили эвакуатор.
Лошадь удалось достать. Отмечается, что во время операции животное не мешало спасателям работать и оставалось спокойным.
09:55:40 25-04-2023
...сам ты лошадь !!! Я конь !!! Богатырский !!!...)))