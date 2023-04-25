Пожарные на Алтае спасли лошадь из глубокого колодца

Кобыла во время спасательной операции была спокойна и не мешала специалистам

25 апреля 2023, 08:51, ИА Амител















Спасатели помогли лошади, провалившейся в глубокий колодец в селе Шебалино в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Хозяева животного некоторое время пытались помочь кобыле самостоятельно подняться на поверхность, но не смогли, тогда они позвонили специалистам.

Прибывшие на место сотрудники МЧС оценили ситуацию, обратились к местной компании "Алтай Теплосервис", где им предоставили эвакуатор.

Лошадь удалось достать. Отмечается, что во время операции животное не мешало спасателям работать и оставалось спокойным.