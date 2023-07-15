Лоси добрались уже до центра Барнаула

Животное видели на ВРЗ, проспекте Ленина и в переулке Геблера

15 июля 2023, 12:31, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"

В Барнауле в ночь на 15 июля заметили лося, сообщают в соцсетях.

По информации паблика "В курсе 22", сохатого видели на ВРЗ.

А "Инцидент Барнаул" пишет, что животное также бегало напротив здания правительства Алтайского края.

Утром заметили лося и в переулке Геблера.

Фото: "Инцидент Барнаул"

По словам местной жительницы, очевидцы вызвали сотрудников МЧС, чтобы те забрали животное.

При этом идет ли речь об одном и том же лосе или нескольких, пока неясно.

Напомним, что в случае обнаружения нуждающегося в помощи дикого животного нужно незамедлительно сообщать об этом в региональное Минприроды (8 964 083 9826), в Росприроднадзор (8 903 948 3496) или по номеру 112.