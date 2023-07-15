Лоси добрались уже до центра Барнаула
Животное видели на ВРЗ, проспекте Ленина и в переулке Геблера
15 июля 2023, 12:31, ИА Амител
В Барнауле в ночь на 15 июля заметили лося, сообщают в соцсетях.
По информации паблика "В курсе 22", сохатого видели на ВРЗ.
А "Инцидент Барнаул" пишет, что животное также бегало напротив здания правительства Алтайского края.
Утром заметили лося и в переулке Геблера.
По словам местной жительницы, очевидцы вызвали сотрудников МЧС, чтобы те забрали животное.
При этом идет ли речь об одном и том же лосе или нескольких, пока неясно.
Напомним, что в случае обнаружения нуждающегося в помощи дикого животного нужно незамедлительно сообщать об этом в региональное Минприроды (8 964 083 9826), в Росприроднадзор (8 903 948 3496) или по номеру 112.
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