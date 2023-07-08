Лося заметили в живописном месте в Барнауле

Животное попало на видео

08 июля 2023, 12:00, ИА Амител

В барнаульском микрорайоне Булыгино 7 июля увидели лося.

Как сообщили в паблике Barnaul 22, животное прогуливалось по живописной речушке 7 июля. Все произошедшее попало на видео.

Напомним, что на днях лося также видели на Северо-Власихинском проезде, где он чуть не попал под автомобиль.

Еще двух лосей засняли на трассе неподалеку от реки Лосиха возле села Фирсово.