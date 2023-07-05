Напуганный лось чуть не попал под автомобиль в Барнауле
Все произошло на СевероВласихинском проезде
05 июля 2023, 10:30, ИА Амител
По улицам Барнаула пробежался лось, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
Отмечается, что накануне в районе дома № 98 по Северо-Власихинскому проезду напуганное животное чуть не попало под автомобиль. Также, перебегая дорогу, упало на асфальте, после чего направилось в сторону парковки.
В сообществе "Подслушано Барнаул" рассказали, что лося видели и на расположенной неподалеку улице Власихинской.
В правительстве Алтайского края ранее рассказывали, что в случае обнаружения нуждающегося в помощи дикого животного нужно незамедлительно сообщать об этом в региональное Минприроды (8 964 083 9826), в Росприроднадзор (8 903 948 3496) или по номеру 112.
10:41:16 05-07-2023
Результат вырубки лесов.
12:10:58 06-07-2023
Гость (10:41:16 05-07-2023) Результат вырубки лесов.... и затем выжига пней, чтобы скрыть вырубку
11:00:07 05-07-2023
У Писарева,из зоосада сбежал..
12:11:36 06-07-2023
Гость (11:00:07 05-07-2023) У Писарева,из зоосада сбежал..... оттуда не грех сбежать, капец, а не зоопарк, бедные животные