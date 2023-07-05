НОВОСТИЭкология

Напуганный лось чуть не попал под автомобиль в Барнауле

Все произошло на СевероВласихинском проезде

05 июля 2023, 10:30, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"
Кадр: "Инцидент Барнаул"

По улицам Барнаула пробежался лось, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что накануне в районе дома № 98 по Северо-Власихинскому проезду напуганное животное чуть не попало под автомобиль. Также, перебегая дорогу, упало на асфальте, после чего направилось в сторону парковки.

В сообществе "Подслушано Барнаул" рассказали, что лося видели и на расположенной неподалеку улице Власихинской.

В правительстве Алтайского края ранее рассказывали, что в случае обнаружения нуждающегося в помощи дикого животного нужно незамедлительно сообщать об этом в региональное Минприроды (8 964 083 9826), в Росприроднадзор (8 903 948 3496) или по номеру 112.

Барнаул дикие животные

Комментарии 4

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Гость

10:41:16 05-07-2023

Результат вырубки лесов.

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Гость

12:10:58 06-07-2023

Гость (10:41:16 05-07-2023) Результат вырубки лесов.... и затем выжига пней, чтобы скрыть вырубку

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Гость

11:00:07 05-07-2023

У Писарева,из зоосада сбежал..

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Гость

12:11:36 06-07-2023

Гость (11:00:07 05-07-2023) У Писарева,из зоосада сбежал..... оттуда не грех сбежать, капец, а не зоопарк, бедные животные

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