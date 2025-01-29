Россия всегда была открыта к диалогу, подчеркнул президент

29 января 2025, 11:00, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Специальная военная операция на Украине может закончиться очень быстро при определенных условиях. Об этом Владимир Путин рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Запись интервью опубликована в Telegram-канале "Кремль. Новости".

Президент подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам. Но украинская сторона сама вставляет себе палки в колеса.

О том, когда может закончиться СВО и что нужно для проведения переговоров, – в материале amic.ru.

1 Когда может закончиться СВО, по мнению Путина? Конкретных сроков президент не назвал. Но он объяснил, что без поддержки Запада украинская сторона продержится не больше пары месяцев. "Они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все закончится через месяц-полтора, два", – сказал Путин.

2 Что Владимир Путин рассказал о первых переговорах с Украиной? Путин напомнил, что Россия с самого начала была готова к переговорам, поэтому они начались с первых дней СВО. Позиция была простой и понятной. "Мы сказали украинскому руководству: люди в ДНР и ЛНР не хотят быть в составе Украины. Уйдите отсюда и все", – пояснил глава государства. При этом в основу проекта стамбульского соглашения легли именно предложения Украины, подчеркнул российский лидер. "Именно эти украинские предложения, я хочу это подчеркнуть, легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле", – отметил Путин. Он напомнил, что 4 апреля 2022 года Россия отвела войска от Киева по просьбе украинской стороны. А уже 15 апреля были готовы все документы. Но из-за вмешательства западных стран перемирия не случилось.

3 В какой лжи Владимир Путин обвинил Зеленского? Глава РФ обратил внимание на последнее интервью Зеленского. В нем он сказал, что подписал свой декрет о запрете переговоров с Россией, потому что "российские войска стояли под Киевом". Никаких войск рядом с украинской столицей к тому моменту уже не было, напомнил Путин. "Повторяю, мы полностью закончили вывод войск 4 апреля. А указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября. То есть через полгода", – подчеркнул российский лидер. Он также отметил, что, отводя войска от Киева, Россия понимала: обман вполне реален. Но первостепенной целью было недопущение кровопролития.

4 Что мешает провести переговоры с Украиной прямо сейчас? Зеленский уже не имеет права вести переговоры, потому что его президентские полномочия закончились, отметил Путин. Отменить свой декрет о запрете переговоров он тоже не вправе. "Вот в чем ловушка", – подытожил президент России.