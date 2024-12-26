"Переговорный процесс на пороге". Стоит ли ожидать завершения СВО в 2025 году?

О грядущем прекращении боевых действий на Украине говорят российские и западные политики

26 декабря 2024, 06:20, ИА Амител

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Последние пару месяцев едва ли не ежедневно появляются прогнозы об окончании СВО на Украине в 2025 году или влиятельный политический персонаж делает заявление на эту тему. Правда, авторы заявлений и прогнозов пока затрудняются назвать условия, на которых прекратится вооруженный конфликт, завершится он прочным миром или временной "заморозкой".

Amic.ru попытался понять, возможно ли окончание российской спецоперации в будущем году и чем объяснить повышенный интерес к этой теме.

Соглашение или смерть?

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что окончание украинского конфликта в 2025 году исключать нельзя. По его словам, "все может быть".

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан выразил надежду в интервью газете Magyar Nemzet, что военные действия на Украине прекратятся в наступающем году. По словам политика, противостояние "закончится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон".

"Орбан знает, что говорит, поэтому давно пора уничтожить киевский прогнивший нацистский режим", – прокомментировал Картаполов высказывание Орбана.

В то же время спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что в 2025-м предстоит переговорный процесс между сторонами украинского конфликта.

"Я опять высказываю свою точку зрения. Конечно, в следующем году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростой. И хотя абсолютно справедливо то, что сказал Владимир Владимирович, что политика – это поиск компромиссов. И переговоры – это поиск компромиссов", – приводит РИА Новости высказывание председателя верхней палаты российского парламента.

Военный эксперт Михаил Александров заявил, что разговоры о грядущем прекращении СВО среди российских верхов являются настораживающим признаком:

"Создается впечатление, что "партия капитулянтов" опять начинает брать верх, как это было у нас уже многократно со времен Горбачева. Эта "партия" все время предлагает, по сути, сдаться, чтобы потом ввергнуть страну в трагические и ужасные события".

Собеседник напомнил, что даже президент совсем недавно признал тяжелые последствия от несвоевременного решения украинского вопроса:

"Путин, как мы помним, сказал, что СВО нужно было начинать раньше. Но партия капитулянтов еще в 2014 году говорила, что не нужно никаких жестких действий, а Украина, мол, сама развалится. Эти люди находят любые предлоги, чтобы уговорить президента не принимать своевременные решения. Они готовы на все ради снятия с себя санкций".

Подготовка к большой сделке

Примечательно, что не отрицают возможность начала диалога и в Киеве. Как заявил во время телемарафона Сергей Лещенко, советник офиса Зеленского, в скором времени предстоит начать процесс по урегулированию конфликта.

"Мы понимаем, что переговоры – это неизбежность, и в этих переговорах Украина должна быть сильной за этим столом", – сказал он.

При этом Лещенко считает, что следует приложить максимум дипломатических усилий, чтобы украинская сторона имела "все для продолжения защиты своей территории".

О вере и надежде украинской стороны пишет и американская газета The Washington Post. По информации издания, "избранный президент Дональд Трамп надеется на заключение мирного соглашения", а Зеленский "в последние недели сигнализировал о большой готовности к переговорам о прекращении военных действий – важный сдвиг для украинского лидера".

Газета приводит слова высокопоставленного украинского чиновника, заявившего, что в Киеве "начинают верить" в то, что военные действия действительно могут закончиться в следующем году, поскольку "после избрания Трампа разговоры о мирном соглашении усилились".

"Но если бы не внезапные публичные разговоры о мирном урегулировании, я бы не поверил, что мы близки к переговорам", – приводит слова чиновника The Washington Post.

Впрочем, надежда украинской стороны подстегивается желанием избранного президентом США Дональда Трампа завершить украинский конфликт. На брифинге, трансляцию которого вела компания CNN, он довольно уверенно заявил, что Зеленскому "стоит готовиться к заключению сделки".

Стоит напомнить, что ранее Трамп неоднократно заявлял о готовности завершить конфликт на Украине. В ходе предвыборной кампании он обещал закончить боевые действия в течение 24 часов. На следующий день после выборов газета The Wall Street Journal сообщила , что команда Трампа уже начала обсуждать план окончания военного конфликта, что говорит о серьезности намерений вернувшегося в Белый дом политика.

Приведенные в публикации детали мирного плана подверглись сомнению и даже назывались домыслами газетчиков. Они, как известно, включали заморозку линии фронта, отказ Украины от вступления в НАТО, привлечение европейских миротворцев.

Михаил Александров уверен, что Трамп действует в том же русле, что и его предшественник:

"Он также принадлежит к "глубинному государству" США, является одной из его рук. Другая рука в лице Байдена пошла на лобовую конфронтацию и проиграла. Видно, что Россия выигрывает. Теперь на сцену вернули Трампа, поскольку Байден не может повернуть ситуацию к переговорам, да и времени у него нет".

Элиты подустали?

Победа Трампа на президентских выборах может стать причиной "заморозки" конфликта на Украине, считает политолог, глава Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

"Как известно, Трамп поставил целью завершить украинский конфликт в предельно сжатые сроки, и мы знаем, каким образом его администрация собирается это сделать. Это мир через силу, навязывание так называемого "Минска-3", на который нам ни в коем случае нельзя соглашаться, так как это чревато передышкой для режима Зеленского и последующим возобновлением боевых действий", – поделился он своей точкой зрения с amic.ru.

Родионов отметил, что в пользу "Минска-3" говорит усталость части российской элиты от СВО:

"Трамп будет обещать ей сладкие плюшки – снятие или ослабление санкций, фиксацию территориальной реальности, на это часть наших деятелей может купиться. Это ловушка, отложенная война. Поэтому завершение СВО весьма вероятно, но на условиях, крайне невыгодных нам".

Эксперт убежден, что российская сторона обязана избежать невыгодного варианта:

"Если мир нам навязан не будет, можно будет в 2025 году говорить о переломе в СВО и ее завершении в течение ближайших лет нашей победой, уничтожение нынешней украинской государственности или ее переформатирование как минимум".

О серьезной подготовке российской элиты к предстоящему завершению СВО свидетельствует начавшаяся работа с региональными чиновниками Администрации президента (АП). Как сообщил в начале декабря "Коммерсант", на состоявшемся в подмосковной мастерской управления семинаре, организованном для вице-губернаторов АП, обсуждалась "работа с "образом победы" и общественным мнением в отношении возвращающихся с СВО".

Источник газеты заявил, что "АП исходит из того, что конец СВО будет, и к нему надо быть готовым". Иными словами, результаты СВО в любом случае должны расцениваться общественным мнением как победа. В АП убеждены, что необходимо делать ставку на так называемое спокойное большинство, для которого успехом является закрепление за РФ новых регионов, а также достижение ранее декларированных задач спецоперации – денацификация и демилитаризация Украины.

Купить Запорожье

Латвийский политик Владимир Линдерман в своем телеграм-канале высказал предположение, что вскоре после январской инаугурации состоится встреча президентов США и России, на которой "будет достигнута договоренность о разделе Украины".

"Как быть с теми территориями, которые Россия юридически включила в свой состав, но по факту они находятся под контролем ВСУ? Возможно, Трамп предложит Путину купить у Украины Запорожье. Не надо считать такой вариант безумием. Это вполне в логике Трампа: он сам намерен купить Гренландию у датчан. Публично сделка может не афишироваться", – предполагает Линдерман.

Политолог Григорий Миронов указывает на роль Украины как инструмента в геополитическом противостоянии.

"Пока еще Западу выгодно продолжать поддерживать у границ России русофобское государственное образование, которое можно будет использовать в своих интересах – скажем, при обострении внутриполитической ситуации в России. Это удобный инструмент. Однако, учитывая все обстоятельства, можно предположить какое-то перемирие в будущем году – будем надеяться, на максимально выгодных для нас условиях", – заявил он amic.ru.

Михаил Александров считает, что Россия должна добиться всех поставленных в начале СВО задач:

"Если мы не доведем дело до конца – через пять-десять лет военный конфликт возобновится с новой силой и с миллионными жертвами. Сейчас Запад не готов идти дальше: и военная промышленность не развита, и общество не готово к масштабной войне с Россией. У нас преимущество в стратегических ядерных силах, ракетах средней дальности. Мы сейчас можем довести дело до конца и прекратить русофобский проект "Украина".

Самое малое, на что можно соглашаться, – это на реализацию высказанного президентом Путиным в июне на встрече с руководством МИД РФ варианта, уверен эксперт: