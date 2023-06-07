В корпорации творчества EventCorpLife рассказали, как создать текст, который невозможно проигнорировать

07 июня 2023, 06:50, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpmnHABU

Фото: корпорация творчества EventCorpLife

Чтобы понять, хотите ли вы идти на какой-то спектакль, премьеру фильма или тематический вечер, достаточно ознакомиться с его кратким описанием. Именно поэтому режиссерская команда уделяет большое внимание этому, на первый взгляд, небольшому тексту, который называется логлайн.

Что такое логлайн?

Это краткое изложение сути. В нем всего два-три предложения о главном герое, проблеме, цели и конфликте. В идеале логлайн должен уместиться в 25-50 слов. В формате представления ограничений нет: просто текст, озвучка диктора, анимированный видеоряд. В любом случае информация должна быть понятна аудитории и вызывать у нее интерес. Ведь в хорошем логлайне всегда есть интрига.

Кстати, тренировки в написание логлайна ученые признали полезной умственной активностью, которая сохраняет ясность ума, поддерживает концентрацию внимания и развивает креативное мышление.

Как написать логлайн?

"Выберите фильм, праздник или любое мероприятие, о котором вы хорошо осведомлены. Далее по порядку ответьте на все вопросы ниже и сформируйте из получившихся ответов связанный текст", – рассказывает основатель и руководитель Корпорации творчества EventCorpLife Виктория Романова.

Вот те самые вопросы:

Кто главный герой? Что должно произойти с главным героем? В какую атмосферу вы хотите окунуть вашего зрителя? Что главный герой хочет и что получит исходя из условий и заданной атмосферы? Какой конфликт? Кто или что может помешать главному герою?

"Используйте яркие емкие фразы, которые не на прямую будут давать потенциальному зрителю дополнительные вводные. Например: "Один из ста шансов стать свидетелем…" Этой фразой мы даем понять целевой аудитории, что наблюдателей будет всего 100, а количество билетов лимитировано", – советует Виктория Романова.

А на реальном примере?

Разберем логлайн на примере комедийной драмы "Форрест Гамп".

Краткое описание звучит так: "Слабоумному безобидному человеку с благородным и открытым сердцем сопутствует невероятный успех во всем настолько, что он становится героем страны. А он любит девочку, с которой дружил в детстве, но взаимность приходит слишком поздно".

Представим, что мы приглашаем зрителей посетить закрытый показ. Тогда для усиления эмоционального восприятия и подталкиванию к покупке билета можно добавить: "У вас есть один из ста шансов узнать секрет Форреста" или "У вас есть один из ста шансов по-новому взглянуть на тему неразделенной любви".

*Event ("Ивент") – от англ. событие; EventCorpLife ("ИнвентКорпЛайф").

Корпорация творчества EventCorpLife

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