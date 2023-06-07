Ловушка внимания. Что такое логлайн и как его писать
В корпорации творчества EventCorpLife рассказали, как создать текст, который невозможно проигнорировать
07 июня 2023, 06:50, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpmnHABU
Чтобы понять, хотите ли вы идти на какой-то спектакль, премьеру фильма или тематический вечер, достаточно ознакомиться с его кратким описанием. Именно поэтому режиссерская команда уделяет большое внимание этому, на первый взгляд, небольшому тексту, который называется логлайн.
Что такое логлайн?
Это краткое изложение сути. В нем всего два-три предложения о главном герое, проблеме, цели и конфликте. В идеале логлайн должен уместиться в 25-50 слов. В формате представления ограничений нет: просто текст, озвучка диктора, анимированный видеоряд. В любом случае информация должна быть понятна аудитории и вызывать у нее интерес. Ведь в хорошем логлайне всегда есть интрига.
Кстати, тренировки в написание логлайна ученые признали полезной умственной активностью, которая сохраняет ясность ума, поддерживает концентрацию внимания и развивает креативное мышление.
Как написать логлайн?
"Выберите фильм, праздник или любое мероприятие, о котором вы хорошо осведомлены. Далее по порядку ответьте на все вопросы ниже и сформируйте из получившихся ответов связанный текст", – рассказывает основатель и руководитель Корпорации творчества EventCorpLife Виктория Романова.
Вот те самые вопросы:
- Кто главный герой?
- Что должно произойти с главным героем?
- В какую атмосферу вы хотите окунуть вашего зрителя?
- Что главный герой хочет и что получит исходя из условий и заданной атмосферы?
- Какой конфликт? Кто или что может помешать главному герою?
"Используйте яркие емкие фразы, которые не на прямую будут давать потенциальному зрителю дополнительные вводные. Например: "Один из ста шансов стать свидетелем…" Этой фразой мы даем понять целевой аудитории, что наблюдателей будет всего 100, а количество билетов лимитировано", – советует Виктория Романова.
А на реальном примере?
Разберем логлайн на примере комедийной драмы "Форрест Гамп".
Краткое описание звучит так: "Слабоумному безобидному человеку с благородным и открытым сердцем сопутствует невероятный успех во всем настолько, что он становится героем страны. А он любит девочку, с которой дружил в детстве, но взаимность приходит слишком поздно".
Представим, что мы приглашаем зрителей посетить закрытый показ. Тогда для усиления эмоционального восприятия и подталкиванию к покупке билета можно добавить: "У вас есть один из ста шансов узнать секрет Форреста" или "У вас есть один из ста шансов по-новому взглянуть на тему неразделенной любви".
*Event ("Ивент") – от англ. событие; EventCorpLife ("ИнвентКорпЛайф").
Корпорация творчества EventCorpLife
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ИП Романова В.Е.
09:09:21 07-06-2023
Так вот кто придумывает заголовки в стиле "Россияне в шоке! Пугачева рассказала всю правду о..."
09:25:47 07-06-2023
нельзя писать? что вы эти американизмы везде суёте?
09:43:18 07-06-2023
логлайн...........Русского хочется!!!
10:15:40 07-06-2023
Афиша - давно засевшее, всем известное слово в русском языке. Есть люди которые с детства умеют делать их привлекательными, а есть такие которых этому нужно учить! Ну и не факт что вообще это получиться. Всего 10% могут быть более-менее профи в своей сфере: 50% из них это развитый талант, а вторая половина усердие и труд. Остальным 90% вообще на эту сферу ...... с третьего этажа...
10:19:38 07-06-2023
Афиша - давно засевшее, всем известное слово в русском языке. Есть люди которые с детства умеют делать их привлекательными, а есть такие которых этому нужно учить! Ну и не факт что вообще это получиться. Всего 10% могут быть более-менее профи в своей сфере: 50% из них это развитый талант, а вторая половина усердие и труд. Остальным 90% вообще на эту сферу ...... с третьего этажа...====видно сразу, что написано Ивент
10:40:20 07-06-2023
ху из ит - ивент?
10:52:31 07-06-2023
====видно сразу, что написано Ивент ----- ни чё я тут не ивентил! написал чё думал...