Ловушки распродаж. МегаФон предупреждает о росте мошенничества во время скидок
И советует уделять особое внимание безопасности личных данных
07 ноября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KWFAi
Перед началом сезона скидок МегаФон обнаружил увеличение случаев, когда злоумышленники направляют абонентов на вредоносные сайты, на 30%. Рост активности превышает показатели маркетплейсов, где трафик стал на 13% выше среднего, но еще не достиг максимального значения.
Во время распродаж фишинг остается одним из популярных методов обмана. Мошенники создают сайты, похожие на страницы известных брендов и пытаются получить пароли, данные карт и другую личную информацию.
Защитные решения МегаФона обнаруживают вредоносные ресурсы и предупреждают пользователей: в среднем подобные уведомления приходят более 360 тыс. раз в месяц, а с конца октября их число выросло на 27%.
Алгоритмы МегаФона ежемесячно обнаруживают около 17,5 тыс. фишинговых сайтов, что на 5% больше, чем в прошлом году. Согласно исследованиям, сайты, имитирующие работу маркетплейсов, особенно активизируются в ноябре на фоне ажиотажа вокруг распродаж.
Клиенты оператора также увеличили активность: трафик на маркетплейсах вырос на 13% относительно сентября, а время поиска товаров – на 7%. В Алтайском крае трафик на маркетплейсах в октябре вырос на 14%. Пик ожидают в дни крупных распродаж – 11 и 29 ноября.
Кроме фишинга, мошенники применяют и другие методы обмана, например, взламывают учетные записи с неактуальными данными для осуществления покупок и получения рассрочек.
"Распродажи – время, когда интернет-пользователям следует уделять особое внимание безопасности собственных данных. Как и прежде, рекомендуем актуализировать информацию в личных кабинетах маркетплейсов и интернет-магазинов, установить двухфакторную аутентификацию и удалить устаревшие аккаунты", – предупреждает пользователей директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.
Он советует вводить личные данные только на проверенных сайтах и внимательно проверять адрес страницы. Приложения стоит скачивать из надежных источников, а подозрительные рассылки – игнорировать. Также важно обращать внимание на предупреждения оператора и защитного ПО о возможных угрозах.
ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560Реклама
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