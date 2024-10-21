Скоростной интернет и качественная связь стали доступны еще 57 тысячам жителей Алтая

МегаФон модернизирует сеть в регионе

21 октября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8K67PK

Модернизация сети / Фото: пресс-служба МегаФона

Более 57 тыс. жителей Алтайского края обрели высокоскоростной мобильный интернет и качественную связь благодаря работе МегаФона.

Теперь к сети 4G* подключены жители таких мест, как Кулунда, Барановка, Шипуново, Степное Озеро, Светлоозерское, Маралиха, Благовещенка, Голуха, Ложкино и Змеиногорск. Среди них есть как большие населенные пункты, где проживает более 10 тыс. человек, так и маленькие деревни, например, Ложкино, где живет всего 500 человек.

Специалисты компании обновили инфраструктуру, установив новое высокочастотное оборудование, которое увеличило скорость интернета и расширило зону покрытия сети 4G.

Теперь жители могут смотреть видео в высоком разрешении, пользоваться быстрой передачей данных и бесперебойной работой государственных и цифровых сервисов, а также технологией VoLTE*, которая обеспечивает четкий звук и моментальное соединение.

Улучшение оборудования способствует увеличению объемов трафика. Например, в Кулунде, где обновили пять станций, за август и сентябрь пользователи передали и получили 375 Тб данных, что эквивалентно просмотру около 93 тыс. фильмов в хорошем качестве.

"С начала года модернизация сети оператора затронула треть районов края. В их числе Краснощековский, Бийский, Красногорский, Каменский, Змеиногорский, Кулундинский, Павловский и другие. По сравнению с прошлым годом интернет-трафик на обновленных территориях вырос на 22%, а голосовой примерно на 4%", – поделилась директор компании МегаФон в Алтайском крае Мария Занько. Она также уточнила, что часть работ провели совместно с Минцифры региона.

Напомним, в июле оператор сообщил о расширении покрытия 4G в Алтайском крае и Республике Алтай. Особое внимание тогда уделили небольшим поселкам, с общей численностью население от 100 до 500 человек. В рамках госпрограммы сеть установили в 40 районах Алтайского края и восьми районах Республики Алтай. Также в октябре 2023 года оператор модернизировал связь в поселке Победим, предоставив сельчанам возможность использовать интернет не только в центре, но и на окраинах населенного пункта.

* G ("Джи"); VoLTE – Voice over LTE ("Войс овер ЭлТиИ")

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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