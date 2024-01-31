Лоза заявил, что никто не горюет по одинокому Киркорову

Композитор считает, что "короля эстрады" развенчали

31 января 2024, 13:00, ИА Амител

Филипп Киркоров / Фото: vk.com/fkirkorov

Композитор Юрий Лоза высказался об отмене концертов Филиппа Киркорова. Его слова передает "Комсомольская правда".

По словам Лозы, никто не будет завидовать Киркорову, потому что он очень одинокий человек. Композитор заявил, что вокруг Киркорова нет искренних людей, а сам он ведет себя так, как не должен вести себя мужчина.

Как считает Лоза, сейчас для Киркорова пришло время сильнейшего стресса, потому что "короля эстрады" развенчали.

"Вы думаете, кто-то из тех, кто его окружал, кто его расцеловывал, искренне горюет сегодня из-за того, что нет Киркорова? Ни один человек не горюет", – добавил Юрий Лоза.

Ранее музыкальный продюсер заявил о том, что Киркоров брал кредиты на свои выступления.