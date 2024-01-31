НОВОСТИКультура

Лоза заявил, что никто не горюет по одинокому Киркорову

Композитор считает, что "короля эстрады" развенчали

31 января 2024, 13:00, ИА Амител

Филипп Киркоров / Фото: vk.com/fkirkorov
Филипп Киркоров / Фото: vk.com/fkirkorov

Композитор Юрий Лоза высказался об отмене концертов Филиппа Киркорова. Его слова передает "Комсомольская правда".

По словам Лозы, никто не будет завидовать Киркорову, потому что он очень одинокий человек. Композитор заявил, что вокруг Киркорова нет искренних людей, а сам он ведет себя так, как не должен вести себя мужчина.

Как считает Лоза, сейчас для Киркорова пришло время сильнейшего стресса, потому что "короля эстрады" развенчали.

"Вы думаете, кто-то из тех, кто его окружал, кто его расцеловывал, искренне горюет сегодня из-за того, что нет Киркорова? Ни один человек не горюет", – добавил Юрий Лоза.

Ранее музыкальный продюсер заявил о том, что Киркоров брал кредиты на свои выступления.

Знаменитости

Комментарии 34

Avatar Picture
Гость

13:21:10 31-01-2024

Лоза заявил, что никто не горюет по одинокому Киркорову....Непрелично говорить о себе в третьем лице.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:28 31-01-2024

Гость (13:21:10 31-01-2024) Лоза заявил, что никто не горюет по одинокому Киркорову....Н... Нобади - это индеец из фильма "Мертвец".

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:13 31-01-2024

Гость (13:21:10 31-01-2024) Лоза заявил, что никто не горюет по одинокому Киркорову....Н... То есть, про лозу точно бы никто не вспомнил! В отличие от Ф. Киркорова у Лозы нет фанатов/"почитателей таланта" от слова СОВСЕМ!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:51 31-01-2024

Гость (14:28:13 31-01-2024) То есть, про лозу точно бы никто не вспомнил! В отличие от Ф... Не ври. Я его почитатель и еще много умных людей. Нас конечно меньше, чем вас, от Бузовой визжащих.

  48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:23:54 31-01-2024

Гость (15:16:51 31-01-2024) Не ври. Я его почитатель и еще много умных людей. Нас конечн... Первый раз вижу, когда умный про себя говорит, что он умный...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:55 01-02-2024

Гость (15:16:51 31-01-2024) Не ври. Я его почитатель и еще много умных людей. Нас конечн... Всю ноченьку не спал, голоса накручивал, болезный?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:32:46 01-02-2024

Гость (14:28:13 31-01-2024) То есть, про лозу точно бы никто не вспомнил! В отличие от Ф... Согласна с вами, у Киркорова поклонников миллионы

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анжела

13:24:17 31-01-2024

Слава богу, что уехал, пусть не возвращается. Здесь он чужой. Противно на него смотреть! Столько лет его терпели.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:26 31-01-2024

Анжела (13:24:17 31-01-2024) Слава богу, что уехал, пусть не возвращается. Здесь он чужой... Прям терпела? Даже кушать не могла? Ну теперь-то всё пойдёт как надо. Стул улучшится, зубы вырастут.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Зарина

13:26:05 31-01-2024

Как бы туда же или куда подальше отправить бадоеву, эрнста, целовальника ....

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:26:21 31-01-2024

-Что за мужчина на фото? -Филя -А кто это? Скоро во всех телевизорах страны

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:43 31-01-2024

А мне его жалко

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

13:48:29 31-01-2024

Юрий Лоза склочный и завистливый дядька. Известен только по 1 песне, но очень любит пообсуждать других.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:58 31-01-2024

Татьяна (13:48:29 31-01-2024) Юрий Лоза склочный и завистливый дядька. Известен только по ... Абсолютно ПРАВЫ!!!!!!!!!!!!!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:27 31-01-2024

Гость (14:28:58 31-01-2024) Абсолютно ПРАВЫ!!!!!!!!!!!!!... На портрет бузовой и пугачевой молилась сегодня?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:18 31-01-2024

Татьяна (13:48:29 31-01-2024) Юрий Лоза склочный и завистливый дядька. Известен только по ... Ты умом не дорос, поэтому и знаешь только одну песню

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:51:33 31-01-2024

До последней истории не очень интересовал Киркоров. Теперь ставлю его клипы, когда приходится делать не очень интересную работу. И знаете, как-то мотивирует! Возникает позитивный настрой. Но я женщина. А Лозе может не нравится Киркоров как мужчина.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:31 31-01-2024

Все заявили что не горюют по Лозе.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:21:37 31-01-2024

Лозу бы давно все забыли. Но он каждый раз о себе напоминает, паразитируя на событих, связанных с другими людьми.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:34 31-01-2024

Кто ба и что говорил??? Только не Лоза - исполнитель одной песни туда же! Взялся "коллег по цеху" критиковать! Чести не делает ему! Видимо, зависть мучает!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юлия

14:33:52 31-01-2024

Надоели уже мусорить одно и тоже. .как будто другие выступают по другому. .при чем здесь голая вечеринка. .весь шоу биз выступают голой жопой. .не понятно все слепые что-ли. .хоть Мия хоть Кока или другие все же в стрингах выходит и показывает в чем мать родила...и Тодоренко выдали как она с Родригаз скакала как коза. .честно уже от них тошнит. .весь шоу биз соображают что сейчас творится во всем мире. .там гибнут дети. .молодые ребята. .а эти тупицы голой жопой. .настолько всё это противно. .

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юлия

14:36:03 31-01-2024

Не завидуйте и не критикуйте. ...уже всем надоело это тема. .

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:37:25 31-01-2024

Лозу - выслать! Киркорова - вернуть! Он, столько лет песни пел, народ радовал, а тут в один миг - стал врагом. Надо наказывать организаторов, а этот то, что сделал? Ну приперся не туда, а что все правильные такие? Закройте клубы тогда - там вообще развраты регулярно и без Киркорова и Лолиты. "Публичную порку" все это напоминает. Пугачева с Галкиным -предали родину, вот они нам враги. А эти то чего

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:39:12 01-02-2024

Гость (14:37:25 31-01-2024) Лозу - выслать! Киркорова - вернуть! Он, столько лет песни п... Вы правы, нашли стрелочника Киркорова, в стране нет больше проблем. Если Киркорова не было на вечеринки, даже про эту вечеринку и никто не знал бы, его просто подставили. Можно подумать, он совершил убийство, убийство совершают и спускают на тормоза, а над Киркоровым второй месяц издеваются,

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:22:12 31-01-2024

Все ЛГБТэшники отметились в коментах за петуха Филю и против Лозы.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:09 31-01-2024

Лоза как генератор бреда. Начиная от его обсуждений коллег, заканчивая плоской землей

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость Татьяна

21:07:49 31-01-2024

Лоза,зачем Вы до такой степени унижаете себя,разве можно осуждать своих коллег так некорректно,Вы пишите то никто не горюет по одинокому Киркоров,а Вас уж давно забыли и никто не помнит,Киркоров лучше Вас во всем,много песен,оличный голос,а Васзнают толькьпо одной песни.Фу

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:16:29 01-02-2024

Гость Татьяна (21:07:49 31-01-2024) Лоза,зачем Вы до такой степени унижаете себя,разве можно осу... У Лозы голос лучше, чем у калоеда Фильки.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:20 01-02-2024

Гость (09:16:29 01-02-2024) У Лозы голос лучше, чем у калоеда Фильки.... У лозы нет голоса. Он блеет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:11:34 31-01-2024

Гость (15:16:51 31-01-2024) Не ври. Я его почитатель и еще много умных людей. Нас конечн... Скажите, а у динозавров правда были перья?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

00:33:40 01-02-2024

Гость (15:16:51 31-01-2024) Не ври. Я его почитатель и еще много умных людей. Нас конечн... Не приплетайте других людей. Киркоров уже давно потерял своё лицо, особенно после танцев на кресте

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:03:02 01-02-2024

Елена (00:33:40 01-02-2024) Не приплетайте других людей. Киркоров уже давно потерял своё... А при чем тут крест. Кресты не все любят и поклоняются. Ну и что . О каком вы там боге говорите. Вам людишкам никогла не дадут узнать что там за просторами космоса.Кр как одиноких нло. Создали внеземные цивилизации возможно.А они бога придумали. Но танцевал и пусть дальше пляшет.Хоть на кресте,хоть на жопе

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:43:16 01-02-2024

Гость (19:03:02 01-02-2024) А при чем тут крест. Кресты не все любят и поклоняются. Ну и... А вы, видимо, высший вселенский разум представляете?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
На

19:04:14 01-02-2024

Лично мне оч нравится номер танец на кресте. Т к оч даже красиво

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров