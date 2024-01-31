Лоза заявил, что никто не горюет по одинокому Киркорову
Композитор считает, что "короля эстрады" развенчали
31 января 2024, 13:00, ИА Амител
Композитор Юрий Лоза высказался об отмене концертов Филиппа Киркорова. Его слова передает "Комсомольская правда".
По словам Лозы, никто не будет завидовать Киркорову, потому что он очень одинокий человек. Композитор заявил, что вокруг Киркорова нет искренних людей, а сам он ведет себя так, как не должен вести себя мужчина.
Как считает Лоза, сейчас для Киркорова пришло время сильнейшего стресса, потому что "короля эстрады" развенчали.
"Вы думаете, кто-то из тех, кто его окружал, кто его расцеловывал, искренне горюет сегодня из-за того, что нет Киркорова? Ни один человек не горюет", – добавил Юрий Лоза.
Ранее музыкальный продюсер заявил о том, что Киркоров брал кредиты на свои выступления.
13:21:10 31-01-2024
Лоза заявил, что никто не горюет по одинокому Киркорову....Непрелично говорить о себе в третьем лице.
14:07:28 31-01-2024
Гость (13:21:10 31-01-2024) Лоза заявил, что никто не горюет по одинокому Киркорову....Н... Нобади - это индеец из фильма "Мертвец".
14:28:13 31-01-2024
Гость (13:21:10 31-01-2024) Лоза заявил, что никто не горюет по одинокому Киркорову....Н... То есть, про лозу точно бы никто не вспомнил! В отличие от Ф. Киркорова у Лозы нет фанатов/"почитателей таланта" от слова СОВСЕМ!
15:16:51 31-01-2024
Гость (14:28:13 31-01-2024) То есть, про лозу точно бы никто не вспомнил! В отличие от Ф... Не ври. Я его почитатель и еще много умных людей. Нас конечно меньше, чем вас, от Бузовой визжащих.
17:23:54 31-01-2024
Гость (15:16:51 31-01-2024) Не ври. Я его почитатель и еще много умных людей. Нас конечн... Первый раз вижу, когда умный про себя говорит, что он умный...
09:23:55 01-02-2024
Гость (15:16:51 31-01-2024) Не ври. Я его почитатель и еще много умных людей. Нас конечн... Всю ноченьку не спал, голоса накручивал, болезный?
00:32:46 01-02-2024
Гость (14:28:13 31-01-2024) То есть, про лозу точно бы никто не вспомнил! В отличие от Ф... Согласна с вами, у Киркорова поклонников миллионы
13:24:17 31-01-2024
Слава богу, что уехал, пусть не возвращается. Здесь он чужой. Противно на него смотреть! Столько лет его терпели.
17:24:26 31-01-2024
Анжела (13:24:17 31-01-2024) Слава богу, что уехал, пусть не возвращается. Здесь он чужой... Прям терпела? Даже кушать не могла? Ну теперь-то всё пойдёт как надо. Стул улучшится, зубы вырастут.
13:26:05 31-01-2024
Как бы туда же или куда подальше отправить бадоеву, эрнста, целовальника ....
13:26:21 31-01-2024
-Что за мужчина на фото? -Филя -А кто это? Скоро во всех телевизорах страны
13:28:43 31-01-2024
А мне его жалко
13:48:29 31-01-2024
Юрий Лоза склочный и завистливый дядька. Известен только по 1 песне, но очень любит пообсуждать других.
14:28:58 31-01-2024
Татьяна (13:48:29 31-01-2024) Юрий Лоза склочный и завистливый дядька. Известен только по ... Абсолютно ПРАВЫ!!!!!!!!!!!!!
15:19:27 31-01-2024
Гость (14:28:58 31-01-2024) Абсолютно ПРАВЫ!!!!!!!!!!!!!... На портрет бузовой и пугачевой молилась сегодня?
15:18:18 31-01-2024
Татьяна (13:48:29 31-01-2024) Юрий Лоза склочный и завистливый дядька. Известен только по ... Ты умом не дорос, поэтому и знаешь только одну песню
13:51:33 31-01-2024
До последней истории не очень интересовал Киркоров. Теперь ставлю его клипы, когда приходится делать не очень интересную работу. И знаете, как-то мотивирует! Возникает позитивный настрой. Но я женщина. А Лозе может не нравится Киркоров как мужчина.
14:09:31 31-01-2024
Все заявили что не горюют по Лозе.
14:21:37 31-01-2024
Лозу бы давно все забыли. Но он каждый раз о себе напоминает, паразитируя на событих, связанных с другими людьми.
14:26:34 31-01-2024
Кто ба и что говорил??? Только не Лоза - исполнитель одной песни туда же! Взялся "коллег по цеху" критиковать! Чести не делает ему! Видимо, зависть мучает!
14:33:52 31-01-2024
Надоели уже мусорить одно и тоже. .как будто другие выступают по другому. .при чем здесь голая вечеринка. .весь шоу биз выступают голой жопой. .не понятно все слепые что-ли. .хоть Мия хоть Кока или другие все же в стрингах выходит и показывает в чем мать родила...и Тодоренко выдали как она с Родригаз скакала как коза. .честно уже от них тошнит. .весь шоу биз соображают что сейчас творится во всем мире. .там гибнут дети. .молодые ребята. .а эти тупицы голой жопой. .настолько всё это противно. .
14:36:03 31-01-2024
Не завидуйте и не критикуйте. ...уже всем надоело это тема. .
14:37:25 31-01-2024
Лозу - выслать! Киркорова - вернуть! Он, столько лет песни пел, народ радовал, а тут в один миг - стал врагом. Надо наказывать организаторов, а этот то, что сделал? Ну приперся не туда, а что все правильные такие? Закройте клубы тогда - там вообще развраты регулярно и без Киркорова и Лолиты. "Публичную порку" все это напоминает. Пугачева с Галкиным -предали родину, вот они нам враги. А эти то чего
00:39:12 01-02-2024
Гость (14:37:25 31-01-2024) Лозу - выслать! Киркорова - вернуть! Он, столько лет песни п... Вы правы, нашли стрелочника Киркорова, в стране нет больше проблем. Если Киркорова не было на вечеринки, даже про эту вечеринку и никто не знал бы, его просто подставили. Можно подумать, он совершил убийство, убийство совершают и спускают на тормоза, а над Киркоровым второй месяц издеваются,
15:22:12 31-01-2024
Все ЛГБТэшники отметились в коментах за петуха Филю и против Лозы.
15:39:09 31-01-2024
Лоза как генератор бреда. Начиная от его обсуждений коллег, заканчивая плоской землей
21:07:49 31-01-2024
Лоза,зачем Вы до такой степени унижаете себя,разве можно осуждать своих коллег так некорректно,Вы пишите то никто не горюет по одинокому Киркоров,а Вас уж давно забыли и никто не помнит,Киркоров лучше Вас во всем,много песен,оличный голос,а Васзнают толькьпо одной песни.Фу
09:16:29 01-02-2024
Гость Татьяна (21:07:49 31-01-2024) Лоза,зачем Вы до такой степени унижаете себя,разве можно осу... У Лозы голос лучше, чем у калоеда Фильки.
09:27:20 01-02-2024
Гость (09:16:29 01-02-2024) У Лозы голос лучше, чем у калоеда Фильки.... У лозы нет голоса. Он блеет.
23:11:34 31-01-2024
Гость (15:16:51 31-01-2024) Не ври. Я его почитатель и еще много умных людей. Нас конечн... Скажите, а у динозавров правда были перья?
00:33:40 01-02-2024
Гость (15:16:51 31-01-2024) Не ври. Я его почитатель и еще много умных людей. Нас конечн... Не приплетайте других людей. Киркоров уже давно потерял своё лицо, особенно после танцев на кресте
19:03:02 01-02-2024
Елена (00:33:40 01-02-2024) Не приплетайте других людей. Киркоров уже давно потерял своё... А при чем тут крест. Кресты не все любят и поклоняются. Ну и что . О каком вы там боге говорите. Вам людишкам никогла не дадут узнать что там за просторами космоса.Кр как одиноких нло. Создали внеземные цивилизации возможно.А они бога придумали. Но танцевал и пусть дальше пляшет.Хоть на кресте,хоть на жопе
23:43:16 01-02-2024
Гость (19:03:02 01-02-2024) А при чем тут крест. Кресты не все любят и поклоняются. Ну и... А вы, видимо, высший вселенский разум представляете?
19:04:14 01-02-2024
Лично мне оч нравится номер танец на кресте. Т к оч даже красиво