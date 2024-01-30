Продюсер заявил, что Киркоров брал кредиты на организацию своих шоу
Он засомневался в том, что у певца много денег
30 января 2024, 12:31, ИА Амител
Кадр из видео / соцсети Филиппа Киркорова
Концертный продюсер Сергей Лавров предположил, что Филипп Киркоров брал кредиты на организацию своих шоу. Об этом сообщает "Царьград".
По словам продюсера, Киркоров жил "одним днем" и, скорее всего, не имел накоплений, потому что тратил деньги сразу. При этом концерты у него всегда были пышными.
"Филипп никогда не экономил на шоу. Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя", – сказал Лавров.
По его словам, целые состояния уходили только на костюмы для выступлений поп-певца.
Ранее стало известно, что Киркорова убрали из участников "Золотого граммофона".
12:33:42 30-01-2024
Из него бедного-то не делайте, абсурд!
12:58:20 30-01-2024
Неужели костюмы с перьями продавать придется? Беда, беда. "Король" эстрады и так низко пасть. "Король голый")))
13:00:53 30-01-2024
Пусть поживет как 99% нашей страны)
13:12:39 30-01-2024
горожанка (13:00:53 30-01-2024) Пусть поживет как 99% нашей страны)... Он и так живет, как 99% нашей страны. Весь в кредитах и долгах.
14:07:49 30-01-2024
Теперь все артисты будут прибедняться ,как и Бузова,денег нет,мы бедненькие,так мы и поверили им.Испугались что налоговая и за них возьмется.
05:40:38 31-01-2024
Какое горе!
16:22:05 31-01-2024
Пусть продаст что - нибудь, ненужное, одного жилья на миллиарды имеет