Продюсер заявил, что Киркоров брал кредиты на организацию своих шоу

Он засомневался в том, что у певца много денег

30 января 2024, 12:31, ИА Амител

Кадр из видео / соцсети Филиппа Киркорова

Концертный продюсер Сергей Лавров предположил, что Филипп Киркоров брал кредиты на организацию своих шоу. Об этом сообщает "Царьград".

По словам продюсера, Киркоров жил "одним днем" и, скорее всего, не имел накоплений, потому что тратил деньги сразу. При этом концерты у него всегда были пышными.

"Филипп никогда не экономил на шоу. Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя", – сказал Лавров.

По его словам, целые состояния уходили только на костюмы для выступлений поп-певца.

Ранее стало известно, что Киркорова убрали из участников "Золотого граммофона".