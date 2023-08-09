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Лоза заявил, что Пересильд не летала в космос, чтобы сниматься в кино

Все потому, что Земля плоская, а ходить на край запрещает международная конвенция

09 августа 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Российский певец Юрий Лоза заявил о том, что актриса Юлия Пересильд не летала в космос на съемки фильма "Вызов". Его слова передает "Комсомольская правда".

По словам Лозы, Земля плоская, а все иные теории не верны. Он также заявил, что все путешествия к месту, которое называют "краем Земли", запрещены международной конвенцией.

Ранее сообщалось, что Минкульт попросят снять с некоторых фильмов возрастную маркировку 18+, чтобы показывать их в школах.

культура

Комментарии 5

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Гога

03:09:34 10-08-2023

Лучше бы Лоза пел про фрукты или овощи... На плоской Земле.

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kuraltay-khan

07:30:20 10-08-2023

...с ума на старости лет сошёл... :):):)

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Гость

10:06:43 10-08-2023

Кажется завтра Луну-25 будут запускать посадите Лозу за руль

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Гость

10:17:06 10-08-2023

Троллит. Человек получивший образование в Советском Союзе что бы на полном серьезе заявлял подобное это был бы бред. Я сам практикую подобное, что бы окружающие хоть немного "просыпались" и включали голову. Я скорее поверю Медведеву про инопланетян которые существуют и ему докладывают, нежели в такой каламбур от личности в виде Лозы.

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Человек

01:49:11 11-08-2023

Лоза прав, начинайте думать головой.

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