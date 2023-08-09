Лоза заявил, что Пересильд не летала в космос, чтобы сниматься в кино

Все потому, что Земля плоская, а ходить на край запрещает международная конвенция

09 августа 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российский певец Юрий Лоза заявил о том, что актриса Юлия Пересильд не летала в космос на съемки фильма "Вызов". Его слова передает "Комсомольская правда".

По словам Лозы, Земля плоская, а все иные теории не верны. Он также заявил, что все путешествия к месту, которое называют "краем Земли", запрещены международной конвенцией.

Ранее сообщалось, что Минкульт попросят снять с некоторых фильмов возрастную маркировку 18+, чтобы показывать их в школах.