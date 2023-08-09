Лоза заявил, что Пересильд не летала в космос, чтобы сниматься в кино
Все потому, что Земля плоская, а ходить на край запрещает международная конвенция
09 августа 2023, 23:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российский певец Юрий Лоза заявил о том, что актриса Юлия Пересильд не летала в космос на съемки фильма "Вызов". Его слова передает "Комсомольская правда".
По словам Лозы, Земля плоская, а все иные теории не верны. Он также заявил, что все путешествия к месту, которое называют "краем Земли", запрещены международной конвенцией.
Ранее сообщалось, что Минкульт попросят снять с некоторых фильмов возрастную маркировку 18+, чтобы показывать их в школах.
03:09:34 10-08-2023
Лучше бы Лоза пел про фрукты или овощи... На плоской Земле.
07:30:20 10-08-2023
...с ума на старости лет сошёл... :):):)
10:06:43 10-08-2023
Кажется завтра Луну-25 будут запускать посадите Лозу за руль
10:17:06 10-08-2023
Троллит. Человек получивший образование в Советском Союзе что бы на полном серьезе заявлял подобное это был бы бред. Я сам практикую подобное, что бы окружающие хоть немного "просыпались" и включали голову. Я скорее поверю Медведеву про инопланетян которые существуют и ему докладывают, нежели в такой каламбур от личности в виде Лозы.
01:49:11 11-08-2023
Лоза прав, начинайте думать головой.