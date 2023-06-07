Лучшая торговая улица и лучшая ярмарка России находятся в Барнауле
На всероссийский конкурс поступило 1477 заявок по 11 номинациям. Барнаул победил в четырех из них
07 июня 2023, 07:35, ИА Амител
Лучшей торговой улицей России стала пешеходная Мало-Тобольская в Барнауле. И лучшей ярмаркой признана так же та, что находится в столице Алтайского края. Таковы итоги конкурса "Торговля России", который ежегодно проводит Министерство промышленности и торговли РФ.
Всего в этом году на конкурс поступило 1477 заявок по 11 номинациям. Барнаул победил в четырех из них, сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.
В каких номинациях победил Барнаул?
- "Лучшая торговая улица" – улица Мало-Тобольская;
- "Лучший торговый фестиваль" – мероприятие "Барнаул. Путешествие со вкусом!", проходило в сентябре 2022 года в рамках Дня города по ул. Мало-Тобольской;
- "Лучшая ярмарка" – ярмарка "Здоровое поколение", проходила в октябре 2022 на ул. Мало-Тобольской;
- "Лучший магазин" – супермаркет "Лэнд-24".
Победителей награждали торжественно. Церемония прошла в рамках ежегодного форума "Неделя российского ретейла".
Барнаул стал примером того, что торговля может быть очень разнообразной и разноформатной, отметила председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Барнаула Наталья Кротова.
"Главная задача конкурса – выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной российской торговли. Мы хотим, чтобы и другие субъекты РФ узнали, какой разнообразной и разноформатной на примере города Барнаула может быть торговля", – сказала Наталья Кротова.
Зачем проводят конкурс "Торговля России"?
Главная идея конкурса – поддержать положительный опыт российской розницы и стимулировать ее развитие. Организаторы выявляют и популяризируют передовой отраслевой опыт и лучшие практики многоформатной российской торговли.
За время проведения конкурса оргкомитет мероприятия рассмотрел около полутора тысяч заявок и выбрал лучшие решения и идеи, реализуемые разными торговыми форматами в стране.
Как проходит конкурс?
Ежегодно с 2018 года. А проводит его Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
В оргкомитете конкурса представлены сотрудники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и руководителей торговых ассоциаций России.
Заявки на участие в конкурсе принимали с 13.02.2023 по 28.04.2023.
В 2023 году для участия в конкурсе поступило рекордное количество заявок – 1477 более чем из 60 субъектов России. Это в два раза больше, чем год назад. Тогда было подано 578 заявок.
По каким номинациях проходит конкурс?
Всего их 11. Это:
- "Лучший торговый город";
- "Лучшая торговая улица";
- "Лучший нестационарный торговый объект";
- "Лучшая ярмарка";
- "Лучший розничный рынок";
- "Лучший мобильный торговый объект";
- "Лучший магазин";
- "Лучший объект фастфуда";
- "Лучший оптовый продовольственный рынок";
- "Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя";
- "Лучший торговый фестиваль".
А сколько заявок на конкурс подано от Барнаула?
Администрация города Барнаула в лице комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда и представителями городского бизнес-сообщества подала семь заявок по пяти номинациям на участие в конкурсе. Это:
- "Лучшая торговая улица";
- "Лучший нестационарный торговый объект";
- "Лучшая ярмарка";
- "Лучший торговый фестиваль";
- "Лучший магазин".
Только одна номинация не досталась Барнаулу. Это "Лучший нестационарный торговый объект".
Как выбирают победителей?
Комиссия учитывает условия, которые создают региональные и местные власти для развития бизнеса, внешний вид, оборудование объектов и их востребованность.
08:58:14 07-06-2023
Вот теперь понятно стало,для чего реконструируют взлётную полосу аэропорта Барнаула-как иначе принимать межгалактические корабли с инопланетными туристами! Судя по всему,теперь от них отбоя не будет! Прямо по Митяеву: "Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом - прямо обомлел: Целовал его слепой расплакавшийся дождь, Извиняясь, что всю зиму гриппом проболел" А мы и не знаем!
09:41:07 07-06-2023
надо уточнить, что победителей (без объявления мест) в номинациях "Лучшая торговая улица" - 4 штуки, "Лучшее мероприятие" - 30 шт, "Лучший торговый фестиваль" - 24 шт, "Лучший магазин" - 56 шт. С состязательным началом в "конкурсе" что-то не очень как-то.