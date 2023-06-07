Лучшая торговая улица и лучшая ярмарка России находятся в Барнауле

На всероссийский конкурс поступило 1477 заявок по 11 номинациям. Барнаул победил в четырех из них

07 июня 2023, 07:35, ИА Амител

Лучшей торговой улицей России стала пешеходная Мало-Тобольская в Барнауле. И лучшей ярмаркой признана так же та, что находится в столице Алтайского края. Таковы итоги конкурса "Торговля России", который ежегодно проводит Министерство промышленности и торговли РФ.

Всего в этом году на конкурс поступило 1477 заявок по 11 номинациям. Барнаул победил в четырех из них, сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

В каких номинациях победил Барнаул?

"Лучшая торговая улица" – улица Мало-Тобольская;

"Лучший торговый фестиваль" – мероприятие "Барнаул. Путешествие со вкусом!", проходило в сентябре 2022 года в рамках Дня города по ул. Мало-Тобольской;

"Лучшая ярмарка" – ярмарка "Здоровое поколение", проходила в октябре 2022 на ул. Мало-Тобольской;

"Лучший магазин" – супермаркет "Лэнд-24".

Победителей награждали торжественно. Церемония прошла в рамках ежегодного форума "Неделя российского ретейла".

Барнаул стал примером того, что торговля может быть очень разнообразной и разноформатной, отметила председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Барнаула Наталья Кротова.

"Главная задача конкурса – выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших практик многоформатной российской торговли. Мы хотим, чтобы и другие субъекты РФ узнали, какой разнообразной и разноформатной на примере города Барнаула может быть торговля", – сказала Наталья Кротова.

Зачем проводят конкурс "Торговля России"?

Главная идея конкурса – поддержать положительный опыт российской розницы и стимулировать ее развитие. Организаторы выявляют и популяризируют передовой отраслевой опыт и лучшие практики многоформатной российской торговли.

За время проведения конкурса оргкомитет мероприятия рассмотрел около полутора тысяч заявок и выбрал лучшие решения и идеи, реализуемые разными торговыми форматами в стране.

Как проходит конкурс?

Ежегодно с 2018 года. А проводит его Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

В оргкомитете конкурса представлены сотрудники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и руководителей торговых ассоциаций России.

Заявки на участие в конкурсе принимали с 13.02.2023 по 28.04.2023.

В 2023 году для участия в конкурсе поступило рекордное количество заявок – 1477 более чем из 60 субъектов России. Это в два раза больше, чем год назад. Тогда было подано 578 заявок.

По каким номинациях проходит конкурс?

Всего их 11. Это:

"Лучший торговый город";

"Лучшая торговая улица";

"Лучший нестационарный торговый объект";

"Лучшая ярмарка";

"Лучший розничный рынок";

"Лучший мобильный торговый объект";

"Лучший магазин";

"Лучший объект фастфуда";

"Лучший оптовый продовольственный рынок";

"Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя";

"Лучший торговый фестиваль".

А сколько заявок на конкурс подано от Барнаула?

Администрация города Барнаула в лице комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда и представителями городского бизнес-сообщества подала семь заявок по пяти номинациям на участие в конкурсе. Это:

"Лучшая торговая улица";

"Лучший нестационарный торговый объект";

"Лучшая ярмарка";

"Лучший торговый фестиваль";

"Лучший магазин".

Только одна номинация не досталась Барнаулу. Это "Лучший нестационарный торговый объект".

Как выбирают победителей?

Комиссия учитывает условия, которые создают региональные и местные власти для развития бизнеса, внешний вид, оборудование объектов и их востребованность.