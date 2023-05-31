НОВОСТИАлтай

Барнаульская улица Мало-Тобольская стала лучшей в России

Итоги ежегодного конкурса "Торговля России" подвели в Минпромторге РФ

31 мая 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Барнаульская улица Мало-Тобольская названа лучшей торговой улицей в России, сообщает правительство Алтайского края.

Итоги ежегодного конкурса "Торговля России" подвели в Минпромторге РФ. На конкурс поступило 1477 заявок по 11 номинациям.

В число победителей вошли несколько торговых объектов и событий Алтайского края.

"Улица Мало-Тобольская названа лучшей торговой улицей. “Лэнд-24” признан лучшим магазином. Ярмарка “Здоровое поколение” отмечена в номинации “Лучшая ярмарка”. Фестивалю “Барнаул. Путешествие со вкусом!” присвоили звание лучшего торгового фестиваля", – рассказали в правительстве.

Барнаул Алтайский край конкурсы

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

15:08:09 31-05-2023

подтасовка

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:32 31-05-2023

Туфта, есть очень много таких пешеходно-торговых улиц в стране, которые намного лучше, например адмирала Фокина во Владике, наша с ней и рядом не валялась.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:43 31-05-2023

Врать не стыдно ???

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:51 31-05-2023

В России все настолько плохо, что это убожество - лучшее?..

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:09 31-05-2023

Вранье надоело

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:20:18 31-05-2023

а в конкурсе еще участники были?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:22:12 31-05-2023

А что вам не нравится - то?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гражданин

16:40:01 31-05-2023

На этой улице нужно головой вертеть на 360 градусов, чтобы в тебя не въехал кто-нибудь на самокате.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:15 31-05-2023

Лэнд-24)))))))))))))))))))))) долго смеялся

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:02 31-05-2023

Амител сегодня просто отжигает! И вроде бы не 1 апреля.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:32:17 31-05-2023

Испанский стыд... )))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

23:06:55 31-05-2023

Барнаульские улицы самые барнаульские в мире!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Патриотичный барнаулец

23:45:38 31-05-2023

Идите все в *опу!!! Надо радоваться за родной город, а не искать фейки.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

09:15:59 01-06-2023

Борнео лучший город! Столица мира! так было при Баварине. А сейчас просто вспомнили...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:49:47 01-06-2023

Сергей (09:15:59 01-06-2023) Борнео лучший город! Столица мира! так было при Баварине. А ... А как было при Баварине? Расскажите. А то я тогда ещё в деревне жил.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:54:34 01-06-2023

Наверное там брусчатка золотая, по бумагам. Вот и расхваливают.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:47:54 01-06-2023

А лучшей в России жилой улицы не завалялось?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров