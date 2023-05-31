Барнаульская улица Мало-Тобольская стала лучшей в России

Итоги ежегодного конкурса "Торговля России" подвели в Минпромторге РФ

31 мая 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

Барнаульская улица Мало-Тобольская названа лучшей торговой улицей в России, сообщает правительство Алтайского края.

Итоги ежегодного конкурса "Торговля России" подвели в Минпромторге РФ. На конкурс поступило 1477 заявок по 11 номинациям.

В число победителей вошли несколько торговых объектов и событий Алтайского края.