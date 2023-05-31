Барнаульская улица Мало-Тобольская стала лучшей в России
Итоги ежегодного конкурса "Торговля России" подвели в Минпромторге РФ
31 мая 2023, 14:55, ИА Амител
Фото: amic.ru
Барнаульская улица Мало-Тобольская названа лучшей торговой улицей в России, сообщает правительство Алтайского края.
Итоги ежегодного конкурса "Торговля России" подвели в Минпромторге РФ. На конкурс поступило 1477 заявок по 11 номинациям.
В число победителей вошли несколько торговых объектов и событий Алтайского края.
"Улица Мало-Тобольская названа лучшей торговой улицей. “Лэнд-24” признан лучшим магазином. Ярмарка “Здоровое поколение” отмечена в номинации “Лучшая ярмарка”. Фестивалю “Барнаул. Путешествие со вкусом!” присвоили звание лучшего торгового фестиваля", – рассказали в правительстве.
15:08:09 31-05-2023
подтасовка
15:33:32 31-05-2023
Туфта, есть очень много таких пешеходно-торговых улиц в стране, которые намного лучше, например адмирала Фокина во Владике, наша с ней и рядом не валялась.
15:39:43 31-05-2023
Врать не стыдно ???
15:39:51 31-05-2023
В России все настолько плохо, что это убожество - лучшее?..
16:05:09 31-05-2023
Вранье надоело
16:20:18 31-05-2023
а в конкурсе еще участники были?
16:22:12 31-05-2023
А что вам не нравится - то?
16:40:01 31-05-2023
На этой улице нужно головой вертеть на 360 градусов, чтобы в тебя не въехал кто-нибудь на самокате.
17:35:15 31-05-2023
Лэнд-24)))))))))))))))))))))) долго смеялся
18:09:02 31-05-2023
Амител сегодня просто отжигает! И вроде бы не 1 апреля.
22:32:17 31-05-2023
Испанский стыд... )))
23:06:55 31-05-2023
Барнаульские улицы самые барнаульские в мире!
23:45:38 31-05-2023
Идите все в *опу!!! Надо радоваться за родной город, а не искать фейки.
09:15:59 01-06-2023
Борнео лучший город! Столица мира! так было при Баварине. А сейчас просто вспомнили...
13:49:47 01-06-2023
Сергей (09:15:59 01-06-2023) Борнео лучший город! Столица мира! так было при Баварине. А ... А как было при Баварине? Расскажите. А то я тогда ещё в деревне жил.
13:54:34 01-06-2023
Наверное там брусчатка золотая, по бумагам. Вот и расхваливают.
22:47:54 01-06-2023
А лучшей в России жилой улицы не завалялось?