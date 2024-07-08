Лучше подготовиться: "Ростелеком" представил образовательный сервис "Лицей"

Виртуальный репетитор может помочь школьникам закрепить свои знания

08 июля 2024, 17:25, ИА Амител erid: LjN8KXD6H

Полина Азмеева. Презентация образовательной платформы "Лицей" / Фото: "Ростелеком"

"Ростелеком" представил образовательный онлайн-сервис "Лицей" на ИТ-форуме "Электронная неделя на Алтае – 2024" в Барнауле. И рассказал, как виртуальный репетитор поможет закрепить знания во время летних каникул. Победителям фестиваля-конкурса школьных театров "Летучий голландец" компания вручила сертификаты на бесплатное пользование сервисом.

Образовательную платформу представили на базе лицея № 122. Участниками мероприятия стали ученики младших и старших классов, их родители и учителя. Ведущий специалист Алтайского филиала "Ростелекома" Полина Азмеева продемонстрировала возможности цифрового сервиса и объяснила, как им пользоваться.

"Лицей" разработан для детей и родителей. Сервис включает три основных раздела: "Школьные предметы", "Развивающие курсы" и "Контент для родителей".

Для школьников предусмотрены:

занятия по ментальной арифметике;

интерактивные тренажеры;

обучающие мультфильмы;

уроки с логопедом.

Родители же могут оформить рассылку себе на почту и слушать интересные лекции, которые помогут лучше понять своего ребенка. Все занятия доступны по одной подписке. Обучение возможно в любом месте, где есть интернет, и с любого гаджета. Ежемесячный платеж – 299 руб. в месяц.

Директор АНО "Центр проектных решений общественно-активных школ", координатор проекта "Тимуровское движение" Алена Митина рассказала, что подарочные сертификаты на бесплатный доступ к "Лицею" вручили детской театральной студии "Праздник". Она стала одним из победителей конкурса на лучшую постановку для гастролей по школам Алтайского края.

Ребята из театральной студии "Праздник" / Фото: "Ростелеком"

"Обучающие материалы подготовлены одними из лучших педагогов страны и одобрены научно-методическим советом Агентства стратегических инициатив и Минпросвещения России. Хочу отметить, сервис отличает легкая авторизация, удобный интерфейс и возможность бесплатно попробовать услугу в течение семи дней", – отметила заместитель директора, директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала "Ростелекома" Ирина Белкина.

В этом году в "Лицей" добавили новый спецкурс "Английский язык. Первые шаги" для начальной школы.

Напомним, весной "Ростелеком" предложил старшеклассникам бесплатно подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ на платформе. В "Лицее" появился раздел "Экзамены", где разместили демоварианты выпускных экзаменов. Всего было доступно 15 бесплатных вариантов по разным предметам. Платформа не только проверяла выполненные задания, но и указывала на допущенные ошибки, что помогало ученикам проверить себя и лучше подготовиться к предстоящим испытаниям.

Подробнее о сервисе можно узнать на сайте и по телефону 8-800-100-08-00.

ПАО "Ростелеком"

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