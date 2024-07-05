"Ростелеком" приглашает на работу специалистов по продажам и оказанию услуг

И предлагает достойную оплату труда, корпоративное обучение и страховку

05 июля 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K2PBE

Локация оператора на ярмарке / Фото: компания "Ростелеком"

"Ростелеком" в Барнауле стал участником Всероссийской ярмарки трудоустройства. Компания разместила свои вакансии на главной региональной площадке "Карьерный движ. Семья. Работа" в парке "Изумрудный". За несколько часов локацию оператора посетили более 200 человек.

Федеральный этап ярмарки вакансий в краевой столице организовал кадровый центр "Работа России". Посетители смогли ознакомиться с предложениями по трудоустройству более чем от 100 компаний, изучить экспозиции городских учебных заведений, посетить мастер-классы и поучаствовать в розыгрыше. Представители Алтайского филиала "Ростелекома" предложили соискателям две вакансии: менеджера по продажам и инсталлятора услуг.

"Приглашаем молодых людей прокачаться, стать крутыми продажниками и получать удовольствие и азарт от каждого "завоеванного" клиента. Мы предлагаем гибкий график с возможностью совмещать работу и учебу, что очень удобно для студентов. У нас дружная команда, уютный офис с собственной кухней, драйвовая атмосфера и много своих фишек", – сообщила руководитель группы активных продаж Алтайского филиала "Ростелекома" Марина Анфимова.

Работа в "Ростелекоме" – это не только возможность дополнительного дохода, но и доступ к корпоративному обучению и поддержке опытных коллег. Марина Анфимова подчеркнула, что благодаря этому кандидаты научатся эффективно общаться, справляться с возражениями и развивать стрессоустойчивость, что способствует успеху в карьере.

Инсталляторы "Ростелекома" занимаются подключением услуг связи, настройкой оборудования и консультированием клиентов. "Ростелеком" предлагает претендентам на эту вакансию доход от 70 тыс. рублей со сменным графиком 2/2 и компенсацией расходов за личный транспорт. У кандидата приветствуется опыт работы и готовность к разъездному характеру деятельности.

Кроме того, компания предлагает обучение профессиональным навыкам и техникам продаж.

Директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк отметил, что работа в федеральной компании – это не только престиж и возможность поправить резюме, но и защищенность. В соцпакет сотрудников входит страховка с компенсацией расходов на медуслуги, дополнительные выплаты к отпуску, действует корпоративная жилищная и пенсионная программы.

Для трудоустройства в отдел активных продаж Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" обращайтесь по телефону: 8-983-382-35-00. Отправить резюме на вакансию инсталлятора можно через сайт компании.

ПАО "Ростелеком"

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