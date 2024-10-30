Лучшие моменты за 25 лет. Amic.ru открывает фотовыставку "Наше время – ваши истории"

Фотоистория, где каждый снимок – символ эпохи, запечатлевший время и его героев

30 октября 2024, 11:00, ИА Амител

Одни из лучших снимков ИА "Амител" на фотовыставке / Фото: amic.ru

Журналисты ИА "Амител" в течение 25 лет ежедневно фиксировали важнейшие события в Барнауле и Алтайском крае. Мы выбрали лучшие наши фотографии, сделанные за эти годы, и открыли выставку "Наше время – ваши истории".

В итоговый проект вошли снимки, которые обладают документальной ценностью и отражают дух времени, вызывая ностальгию и давая зрителям мощный эмоциональный заряд. В их числе ключевые моменты политической, экономической, культурной и общественной жизни региона.

Команда информационного агентства в разные годы в разном составе в разные политические и экономические времена всегда решала одну важную задачу – достоверно и качественно творить летопись Барнаула и Алтайского края. Перед вами – фотоистория, где каждый снимок – символ эпохи, запечатлевший время и его героев.

ИА "Амител" приглашает своих читателей совершить путешествие по 25-летней истории города и края, увидеть и вспомнить события прошлого.

Выставка "Наше время – ваши истории. Фотовыставка, посвященная 25-летию ИА "Амител" будет работать с 15:00 30 октября по 8 ноября в художественной галерее Universum Алтайского государственного университета (АлтГУ) по адресу: ул. Димитрова, 66. Вход свободный.