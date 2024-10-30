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Лучшие моменты за 25 лет. Amic.ru открывает фотовыставку "Наше время – ваши истории"

Фотоистория, где каждый снимок – символ эпохи, запечатлевший время и его героев

30 октября 2024, 11:00, ИА Амител

Одни из лучших снимков ИА "Амител" на фотовыставке / Фото: amic.ru

Журналисты ИА "Амител" в течение 25 лет ежедневно фиксировали важнейшие события в Барнауле и Алтайском крае. Мы выбрали лучшие наши фотографии, сделанные за эти годы, и открыли выставку "Наше время – ваши истории".

В итоговый проект вошли снимки, которые обладают документальной ценностью и отражают дух времени, вызывая ностальгию и давая зрителям мощный эмоциональный заряд. В их числе ключевые моменты политической, экономической, культурной и общественной жизни региона.

Команда информационного агентства в разные годы в разном составе в разные политические и экономические времена всегда решала одну важную задачу – достоверно и качественно творить летопись Барнаула и Алтайского края. Перед вами – фотоистория, где каждый снимок – символ эпохи, запечатлевший время и его героев.

ИА "Амител" приглашает своих читателей совершить путешествие по 25-летней истории города и края, увидеть и вспомнить события прошлого.

Выставка "Наше время – ваши истории. Фотовыставка, посвященная 25-летию ИА "Амител" будет работать с 15:00 30 октября по 8 ноября в художественной галерее Universum Алтайского государственного университета (АлтГУ) по адресу: ул. Димитрова, 66. Вход свободный.

мероприятия

Комментарии 6

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Элен без ребят

12:00:53 30-10-2024

спасибо за приглашение)

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Гость

13:18:53 30-10-2024

Скажите Писареву, что так, как он держит львёнка, даже взрослых кошек держать нельзя- есть реальный шанс повредить лопатки. Кошачиьх необходимо держать, поддерживая под задние лапы снизу.

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Гость

13:25:41 30-10-2024

Гость (13:18:53 30-10-2024) Скажите Писареву, что так, как он держит львёнка, даже взрос... За двадцать лет от моих рук ни одна кошка не пострадала. С Писарев

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Гость

15:55:40 30-10-2024

Гость (13:25:41 30-10-2024) За двадцать лет от моих рук ни одна кошка не пострадала. С П... Трамвай тоже кого-то впервые переезжает.

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Гость

13:22:00 30-10-2024

А облака над Барнаулом- пример того, как неумелое использование CorelPaint превращает хорошее фото в оргазм плебея - несколько "слоёв" резкозти на разонудалённых облаках и дикая насыщенность цветов...

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Сергей Писарев

13:27:50 30-10-2024

От души поздравляю весь коллектив. 25 лет, в наше время,это показатель стабильности и развития. Вперёд в том же темпе. Хороших вам друзей с новостями

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