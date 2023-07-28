"Лучшие практики наставничества": в Алтайском крае подводят итоги конкурса

Его проводят ежегодно в рамках нацпроекта "Производительность труда"

28 июля 2023, 11:14, ИА Амител

"Лучшие практики наставничества" / Фото: Алтайский центр кластерного развития

19 июля 2023 года был завершен прием заявок от организаций Алтайского края на участие в конкурсе "Лучшие практики наставничества". Его проводят ежегодно в рамках реализации национального проекта "Производительность труда". Основная цель проекта – выявление и распространение передового опыта наставничества для повышения производительности труда.

Напомним, в 2023 году в состав номинаций внесли изменения – расширили категории участников. Так, свои заявки подали предприятия, которые не являются участниками национального проекта "Производительность труда", а также организации социальной сферы. Всего было подано 22 заявки для участия в четырех номинациях конкурса.

"В текущем году у нас действительно много заявок за счет расширения категорий участников. Оценка еще не завершена, но уже сейчас можно утверждать, что у организаций, не являющихся участниками нацпроекта, есть хороший опыт наставничества, которым можно поделиться", – отметил заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Минэкономразвития Алтайского края Александр Косарев.

Рассмотрение представленных материалов еще не закончено. Этим занимается специальная комиссия – экспертный совет по рассмотрению заявок для участия в конкурсе.

Напомним, что 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным 27.06.2022.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.