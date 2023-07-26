Региональный центр компетенций Алтайского края вошел в топ-15 лучших

Он занимает 13-ю строчку в промежуточном рейтинге субъектов России по реализации нацпроекта "Производительность труда"

26 июля 2023, 14:45, ИА Амител

Региональный центр компетенций Алтайского края / Фото: Алтайский центр кластерного развития

Стал известен промежуточный рейтинг субъектов России по реализации национального проекта "Производительность труда" силами региональных центров компетенций (РЦК). Об этом сообщили 20 июля в Казани на V федеральном форуме "Производительность 360".

Рейтинг возглавил РЦК города Москвы по итогам работы за первые шесть месяцев 2023 года. При этом РЦК Алтайского края поднялся сразу на 15 позиций и занимает сейчас 13-ю строчку из 51.

Методология составления рейтинга учитывает:

выполнение графика реализации мероприятий проектов;

уровень удовлетворенности работой РЦК;

выполнение плана по подготовке инструкторов по "Бережливому производству" и другие.

Рейтинг РЦК проводят два раза в год, по итогам первого полугодия и по итогам года.

"Наш текущий результат – это слаженная командная работа всего РЦК Алтайского края. Большую роль в этом также играет опыт и профессиональные качества каждого эксперта", – отмечает руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Федеральный форум "Производительность 360" – главная площадка в России для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда. Она проходит уже в пятый раз.

В этом году центральной темой пленарного заседания форума стала перспектива трансформации нацпроекта "Производительность труда" в логике внедрения принципов бережливого производства в приоритетных отраслях российской экономики.

Организаторами форума выступили Минэкономразвития России и АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" при поддержке правительства Республики Татарстан.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.