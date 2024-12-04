Лучший из лучших. Мастер на Алтае 36 лет помогает делать макароны как в Италии

История Юрия Курепина, который стал легендой Бийского элеватора

04 декабря 2024, 07:14, ИА Амител

Сергей Курепин за работой/Фото: "Наш Бийск"

В Алтайском крае подвели итоги краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе. Лучших из лучших в своей отрасли наградил губернатор региона Виктор Томенко. Среди лауреатов этого года – сразу два предприятия из Бийска. На одном из них – местном элеваторе – уже 36 лет работает Юрий Курепин. За много лет он освоил множество профессий, стал настоящим профессионалом отрасли и наставником для молодежи. Ежедневно помогает делать на Бийском элеваторе макароны, которые понравились бы даже самим итальянцам.

Ученик мастера

Юрий Курепин стал лауреатом премии "За верность профессии". Он устроился на ООО "Бийскхлебопродукт" (Бийский элеватор. – Прим. ред.) около 36 лет назад мастером по ремонту оборудования и зерноочистке. Также будущий мастер осваивал основы технологии, учился приемке и отгрузке зерна. Как известно, мастерами элеваторного цеха не рождаются, мастерами элеваторного цеха становятся. Для этого нужно много учиться. Юрию Курепину очень повезло: его наставником стал Николай Степанович Турченков. Это легендарный человек не только для Бийска, но и для всего Алтайского края. Он единственный в стране сушильный мастер, получивший звание "Герой Социалистического Труда СССР". Николай Степанович также активно занимался общественной деятельностью и "брал под крыло" менее опытных мастеров.

"Он был очень требовательным начальником, приходилось соответствовать его статусу и уровню. Он помог мне получить колоссальный опыт и знания, которые мне бы больше никто не дал", – вспоминает Юрий Курепин.

За 36 лет работы на Бийском элеваторе специалист принимал активное участие в строительстве и запуске мельницы по переработке зерна пшеницы, в запуске новой линии по производству настоящих итальянских макарон с возможностью производства безглютенового продукта. Под руководством Юрия Курепина запустили новую линию производства диетической муки разных сортов: рисовой, гречневой, овсяной, ячменной. Недавно из этой муки начали изготавливать макароны.

Юрий Курепин за работой / Фото: Сергей Филатов, газета "Наш Бийск"

"Никогда не думал, что проработаю здесь столько лет. Предлагали несколько раз перевестись на другое предприятие, но отказывался. Ни о чем не жалею. Очень люблю свою работу", – поясняет Юрий Курепин.

"Ответственный сотрудник"

Всего на ООО "Бийскхлебопродукт" работают 95 человек. По словам начальника производства зерносушильного участка Николая Уткина, молодежь не спешит на элеватор. Поэтому все производство держится на таких профессионалах, как Юрий Курепин. Уткин уверен: не случайно, что опытный специалист стал лауреатом премии "За верность профессии" для работников зерноперерабатывающей отрасли. Равных Курепину в своем деле просто нет.

"Это очень ответственный человек, на него можно положиться. Он может выполнить любую задачу, даже самую сложную. Может заменить любого сотрудника предприятия: стать сушильным мастером, оператором погрузочной техники. Он пользуется большим уважением коллег. Занимается активно спортом. Юрий Курепин – пример для всех", – пояснил Уткин.

Другие передовики из Бийска

Сотрудники предприятия ООО "Мороз" лепят вкусные пельмешки / Фото: Сергей Филатов, газета "Наш Бийск"

В числе победителей краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе – бийское предприятие "Мороз". Оно стало лучшим среди компаний пищевой и перерабатывающей отрасли АПК в номинации за увеличение объемов производства колбасных изделий и полуфабрикатов.

Продукцию поставляют по всей России и в страны зарубежья. Недавно на предприятии установили новую автоматизированную линию. Кроме автоматической применяется и традиционная ручная лепка – для премиальных линеек продукции.

Главный технолог ООО "Мороз" Наталья Лобанова утверждает, что за последние годы на предприятии удалось увеличить объемы производства на 19,5%, а производительности труда – на 29,6%. Все это удалось достичь благодаря модернизации. Изменили параметры морозильной камеры, которые работают быстрее. Благодаря этому сегодня за смену на предприятии "Мороз" выпускают не менее восьми тонн полуфабрикатов. Всего – более 100 видов продукции.

"На предприятии трудятся около 200 человек. Планы у нас серьезные, надеемся, что к лету следующего года переедем на новое предприятие. Мы сейчас строимся, расширяемся. Это будет совершенно другое предприятие", – уверена Наталья Лобанова.

Кто еще выиграл в конкурсе АПК?

Конкурс среди лучших работников в сфере АПК проводят по указу губернатора Алтайского края с 2014 года. Победители краевого соревнования определяются по результатам работы за январь – сентябрь. Основным критерием является достижение наивысших результатов в производстве, реализации сельхозпродукции и ее переработке. Также учитывается работа с кадрами, повышение квалификации работников, отсутствие задолженностей по выплате заработной платы и обязательным платежам. Победители краевого трудового соревнования в АПК будут поощрены ценными подарками и денежными премиями.

В номинации "За верность профессии" выиграли еще два сотрудника алтайских предприятий. Среди них Марина Дубровская, которая уже 33 года работает обвальщиком мяса и формовщиком колбасных изделий. А вот Николай Шипунов верен своему предприятию – Алтайскому маслосырзаводу – 47 лет.

В других номинациях конкурса АПК своих наград от губернатора Виктора Томенко удостоилась семья Куслиных. Четыре ее представителя работают в обществе с ограниченной ответственностью "Холод" в Заринске, которое занимается переработкой молочной продукции. В общей сложности семья Куслиных проработала на предприятии 103 года. Глава династии – Елена Куслина. Общий стаж ее работы в ООО "Холод" 39 лет.

Также премию 100 тысяч рублей получит семья Табакаевых из села Быстрянка. В общей сложности три представителя династии проработали на местном сырзаводе около 86 лет. Прочитать большой текст о них можно по ссылке.