Если работать вахтером или консьержем, то труд в прямом смысле превращается в отдых

02 ноября 2024, 13:10, ИА Амител

Вахтер / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Для соискателей из Алтайского края, которые хотят разбавлять рабочие будни сном и просмотром сериалов, эксперты hh.ru подобрали три варианта "ленивой" работы.

Вахтер или консьерж

"На этой позиции нужно пристально следить за всеми посетителями дома, офиса или другого объекта. Встречаются предложения с проживанием в отдельной комнате", – говорится в исследовании.

Что делать:

не пускать посторонних;

общаться с жильцами и посетителями;

опционально – вести журнал посещений.

Требования:

опрятный внешний вид (приятно, попадая домой или на работу, встречаться с человеком в чистой одежде и с аккуратной прической);

ответственность (консьерж влияет на спокойствие и безопасность тех, кто живет или работает в здании).

Занятость: чаще всего предлагают смены по 24 часа сутки через трое. На объекты, которые закрываются вечером, вроде бизнес-центров, набирают и с обычным пятидневным графиком. Вариантов занятости очень много.

Доход: зарабатывать можно от 20 000 рублей в месяц. Если у вас есть удостоверение охранника, доход может вырасти до 120-150 тыс. рублей. Нанимают как прямые работодатели, так и агентства.

Вакансии вахтеров в Алтайском крае

Гардеробщик / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Гардеробщик

"Принимать одежду, а в перерывах смотреть сериалы, читать книги или заниматься рукоделием. Стоит иметь в виду, что наплыв посетителей в пиковые часы может быть большим, а пальто и куртки – достаточно тяжелыми. Но нагрузка на такой работе в течение дня обычно неравномерная, и время на то, чтобы спокойно посидеть, все равно остается", – подчеркнули аналитики.

Что делать:

принимать верхнюю одежду и развешивать ее;

выдавать и принимать номерки;

возвращать одежду.

Требования:

чистоплотность – к одежде посетителей нужно относиться бережно (никому не понравится сдать в гардероб чистый плащ, а получить запачканный);

доброжелательность – особенно это актуально для вакансий в дорогих ресторанах, гостиницах, бизнес-центрах (в такие места гости приходят за хорошим сервисом, за грубость с посетителями могут оштрафовать или уволить).

Занятость: есть как проектные предложения (например, на один вечер), так и полная занятость. Работать можно как в государственных учреждениях вроде поликлиник и школ, так и в частных, причем разного уровня. Это стоит иметь в виду, если рассчитываете на чаевые. Скажем, в кафе среднего сегмента или в торговом центре на чай оставляют редко. А вот в элитном ресторане или гостинице можно получить неплохую прибавку к окладу, если быть приветливым и услужливым.

Доход: работая полный день, можно получать от 20 000 рублей в месяц. В дорогих заведениях зарплата доходит до 80-90 тыс. рублей.

Вакансии гардеробщиков в Алтайском крае

Тайный покупатель / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Тайный покупатель

"Притвориться покупателем обычного или интернет-магазина, клиентом кол-центра и получать за это деньги. Кажется, это мечта, а не работа. Но есть нюансы", – указали в hh.ru.

Что делать:

посещать магазины либо звонить и писать в отделы продаж и поддержки пользователей под видом клиента;

проверять, как ведется разговор, вежлив ли сотрудник и другие параметры по чек-листу;

записывать разговоры и делать скриншоты переписок;

фиксировать нарушения;

составлять отчеты.

Требования:

внимательность, ведь проверки предполагают подробные списки со многими параметрами (убедиться, что вам предложили решение проблемы, проверить, что продавец сказал на прощание "ждем вас снова" – стандартные задачи тайного покупателя);

готовность играть роль – к каждому заданию прилагается легенда, которой нужно следовать (например, при проверке автосалона нужно рассказать продавцу, что вы планируете покупать автомобиль для всей семьи, а затем записать вопросы, которые вам задаст сотрудник, и сравнить их со списком от заказчика).

Занятость: свободная. После отклика на вакансию вы получаете список заданий и выбираете подходящее. У каждой проверки есть свой дедлайн – от одного дня до нескольких недель.

Доход: оплата сдельная. Поскольку работа не требует никаких специальных навыков, оплата одной проверки начинается от 50 рублей. Средняя цена – 200-300 рублей. Реже – 1000-5000 рублей. В вакансиях указывают доход 20-30 тысяч рублей в месяц. На самом же деле стоит рассчитывать на 7-10 тысяч рублей, если будете брать по два-три заказа на день четыре-пять дней в неделю.

Вакансии тайных покупателей в Алтайском крае