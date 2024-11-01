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Котоняня и не только. Кем будут подрабатывать жители Алтая на ноябрьских праздниках?

Дополнительную работу опрошенные планируют взять из-за небольшого размера основной зарплаты

01 ноября 2024, 12:00, ИА Амител

Котоняня / Изображение сгенерировано при помощи нейросети DALL-E
Котоняня / Изображение сгенерировано при помощи нейросети DALL-E

В Алтайском крае 30% жителей возьмут подработку на ноябрьские праздники, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.ру".

"За ноябрьские праздники 39% желающих подрабатывать планируют заработать от 5000 до 10 000 рублей, 30% – до 5000 рублей, 17% – от 10 000 до 15 000 рублей, 7% – более 15 000 рублей. Остальные (7%) затруднились ответить, но готовы на любой дополнительный заработок", – говорится в исследовании.

Топ самых популярных вакансий для подработки: 

  • таксист – 16%;
  • курьер – 15%;
  • комплектовщик товаров – 10%;
  • продавец – 9%;
  • бухгалтер – 6%;
  • грузчик – 5%;
  • репетитор – 4%;
  • официант – 3%;
  • няня – 3%;
  • фотограф – 2%;
  • компьютерный мастер – 2%;
  • работник кол-центра – 2%;
  • промоутер – 2%;
  • аниматор – 2%;
  • догситтер, котоняня – 1%.

Остальные 18% желающих подработать в праздничные дни готовы взяться за любые несложные задачи как на основном месте работы, так и на краткосрочных разовых проектах от других работодателей.

Подрабатывать опрошенные планируют, чтобы пополнить накопления, быстрее закрыть кредиты и избавиться от долгов, из-за небольшого размера основной зарплаты. Каждый десятый отметил, что подработка в какой-либо сфере – это просто хобби.

Ранее эксперты выяснили, что в Алтайском крае жители чаще вынуждены подрабатывать, чем в среднем по стране. При этом педагоги – одни из тех, кто больше всего нуждается в дополнительной работе.

Опрос проводился с 10 по 22 октября среди 1980 россиян из всех федеральных округов РФ, в том числе и в Алтайском крае.

Собеседование с кандидатом на работу / Фото: pxhere.com/ru/photo/764432

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Комментарии 4

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гость

12:03:04 01-11-2024

обычные два дня выходных, даже не три дня, что тут праздничного и необычного, непонятно.

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Бдыщ...

12:09:20 01-11-2024

С удовольствием подработаю котонянем! Котов и кошков люблю. Общий язык нахожу моментально! Обращайтесь!

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Гость

14:19:24 01-11-2024

А что за праздники то? 7 ноября нынешняя власть не делает праздничным, он им классово чужд.

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Гость

13:56:12 03-11-2024

Какие праздники? Зачем было делать рабочую субботу, когда можно выйти, как обычно в понедельник, а субботу отдохнуть. Не надо напрягать людей 6 дневной рабочей неделей.

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