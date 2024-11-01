Дополнительную работу опрошенные планируют взять из-за небольшого размера основной зарплаты

01 ноября 2024, 12:00, ИА Амител

Котоняня / Изображение сгенерировано при помощи нейросети DALL-E

В Алтайском крае 30% жителей возьмут подработку на ноябрьские праздники, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.ру".

"За ноябрьские праздники 39% желающих подрабатывать планируют заработать от 5000 до 10 000 рублей, 30% – до 5000 рублей, 17% – от 10 000 до 15 000 рублей, 7% – более 15 000 рублей. Остальные (7%) затруднились ответить, но готовы на любой дополнительный заработок", – говорится в исследовании.

Топ самых популярных вакансий для подработки:

таксист – 16%;

курьер – 15%;

комплектовщик товаров – 10%;

продавец – 9%;

бухгалтер – 6%;

грузчик – 5%;

репетитор – 4%;

официант – 3%;

няня – 3%;

фотограф – 2%;

компьютерный мастер – 2%;

работник кол-центра – 2%;

промоутер – 2%;

аниматор – 2%;

догситтер, котоняня – 1%.

Остальные 18% желающих подработать в праздничные дни готовы взяться за любые несложные задачи как на основном месте работы, так и на краткосрочных разовых проектах от других работодателей.

Подрабатывать опрошенные планируют, чтобы пополнить накопления, быстрее закрыть кредиты и избавиться от долгов, из-за небольшого размера основной зарплаты. Каждый десятый отметил, что подработка в какой-либо сфере – это просто хобби.

Ранее эксперты выяснили, что в Алтайском крае жители чаще вынуждены подрабатывать, чем в среднем по стране. При этом педагоги – одни из тех, кто больше всего нуждается в дополнительной работе.

Опрос проводился с 10 по 22 октября среди 1980 россиян из всех федеральных округов РФ, в том числе и в Алтайском крае.