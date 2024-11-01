Котоняня и не только. Кем будут подрабатывать жители Алтая на ноябрьских праздниках?
Дополнительную работу опрошенные планируют взять из-за небольшого размера основной зарплаты
01 ноября 2024, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае 30% жителей возьмут подработку на ноябрьские праздники, сообщает исследовательский центр "Зарплаты.ру".
"За ноябрьские праздники 39% желающих подрабатывать планируют заработать от 5000 до 10 000 рублей, 30% – до 5000 рублей, 17% – от 10 000 до 15 000 рублей, 7% – более 15 000 рублей. Остальные (7%) затруднились ответить, но готовы на любой дополнительный заработок", – говорится в исследовании.
Топ самых популярных вакансий для подработки:
- таксист – 16%;
- курьер – 15%;
- комплектовщик товаров – 10%;
- продавец – 9%;
- бухгалтер – 6%;
- грузчик – 5%;
- репетитор – 4%;
- официант – 3%;
- няня – 3%;
- фотограф – 2%;
- компьютерный мастер – 2%;
- работник кол-центра – 2%;
- промоутер – 2%;
- аниматор – 2%;
- догситтер, котоняня – 1%.
Остальные 18% желающих подработать в праздничные дни готовы взяться за любые несложные задачи как на основном месте работы, так и на краткосрочных разовых проектах от других работодателей.
Подрабатывать опрошенные планируют, чтобы пополнить накопления, быстрее закрыть кредиты и избавиться от долгов, из-за небольшого размера основной зарплаты. Каждый десятый отметил, что подработка в какой-либо сфере – это просто хобби.
Ранее эксперты выяснили, что в Алтайском крае жители чаще вынуждены подрабатывать, чем в среднем по стране. При этом педагоги – одни из тех, кто больше всего нуждается в дополнительной работе.
Опрос проводился с 10 по 22 октября среди 1980 россиян из всех федеральных округов РФ, в том числе и в Алтайском крае.
12:03:04 01-11-2024
обычные два дня выходных, даже не три дня, что тут праздничного и необычного, непонятно.
12:09:20 01-11-2024
С удовольствием подработаю котонянем! Котов и кошков люблю. Общий язык нахожу моментально! Обращайтесь!
14:19:24 01-11-2024
А что за праздники то? 7 ноября нынешняя власть не делает праздничным, он им классово чужд.
13:56:12 03-11-2024
Какие праздники? Зачем было делать рабочую субботу, когда можно выйти, как обычно в понедельник, а субботу отдохнуть. Не надо напрягать людей 6 дневной рабочей неделей.