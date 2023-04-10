Лукашенко: Белоруссии нужны от России гарантии защиты как своей территории
По его словам, страны Запада не выполняют договорённости в рамках Будапештского меморандума
10 апреля 2023, 17:45, ИА Амител
Россия должна гарантировать, что будет защищать Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу.
Как пояснил Лукашенко, тему гарантий безопасности он уже поднимал на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер поддержал его по всем направлениям.
"И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения – Беларуси и России, – посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси", – подчеркнул Лукашенко.
По его словам, страны Запада не выполняют договоренности в рамках Будапештского меморандума, не соблюдая гарантии, которые дали республике в обмен на вывод ядерного оружия.
Шойгу в ответ заявил, что поднимает вопросы дальнейшего пребывания российских войск в Белоруссии, а также возможное расширение рамок сотрудничества.
17:50:43 10-04-2023
Чтобы защищать территорию Белоруссии как свою, надо чтобы она была своей в полном смысле. Полная интеграция. А как по другому?