Лукашенко назвал Зеленского "гнидой", комментируя инцидент с самолётом
Президента Беларуси возмутило то, что украинская сторона хочет заключить пакт о ненападении, но разрешает проведение подобных операций
07 марта 2023, 20:49, ИА Амител
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с самолётом А-50 на аэродроме в Мачулищах. Его слова распространяют белорусские СМИ.
"Я ещё как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", – заявил Лукашенко.
Он возмутился тем, что Украина хочет заключить с Белоруссией пакт о ненападении, но в то же время руководство страны разрешает проведение подобных операций.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали россиянина, завербованного украинскими спецслужбами для подрыва самолёта А-50.
Комментарии 2