Лукашенко назвал Зеленского "гнидой", комментируя инцидент с самолётом

Президента Беларуси возмутило то, что украинская сторона хочет заключить пакт о ненападении, но разрешает проведение подобных операций

07 марта 2023, 20:49, ИА Амител

Фото: kp.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с самолётом А-50 на аэродроме в Мачулищах. Его слова распространяют белорусские СМИ.

"Я ещё как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", – заявил Лукашенко.

Он возмутился тем, что Украина хочет заключить с Белоруссией пакт о ненападении, но в то же время руководство страны разрешает проведение подобных операций.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали россиянина, завербованного украинскими спецслужбами для подрыва самолёта А-50.