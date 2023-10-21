Лукашенко обвинил правительство во лжи
По словам президента, вранье во власти не изжито
21 октября 2023, 14:11, ИА Амител
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство страны не всегда реализует принятые решения и обвинил его во лжи, передает пресс-служба главы государства.
На совещании 20 октября Лукашенко заявил, что этот вопрос в последнее время беспокоит его "больше всего".
"Волнует то, что наше правительство вместо того чтобы конкретным делом заниматься, начинает врать и дезинформировать президента. Для того чтобы показать себя в лучшем свете", – сказал он.
Лукашенко не стал публично приводить примеры, но пообещал в закрытом режиме рассказать об одном из них, "красноречиво свидетельствующем о том, что вранье у нас не изжито". По его словам, ложь идет от министров и губернаторов, "это недопустимо".
Ранее Александр Лукашенко попросил у президента России Владимира Путина "кусочек для Белоруссии".
16:14:37 21-10-2023
Молодец! Справедливость у нашего правительства и губернаторов в частности, мягко говоря "хромает"
10:43:48 23-10-2023
гость (16:14:37 21-10-2023) Молодец! Справедливость у нашего правительства и губернатор... У каждого своя справедливость. Чтобы получить должность чиновник врал, унижался и пахал, и теперь считает справедливым получить миллион-другой в благодарность.
16:09:31 23-10-2023
Вот это я понимаю-забота о народе.