Лукашенко попросил у Путина "кусочек для Белоруссии"
С таким предложением он обратился к президенту России на встрече в Сочи
15 сентября 2023, 17:23, ИА Амител
Фото: president.gov.by
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Россия, Северная Корея и Белоруссия могут подумать о "сотрудничестве на троих", сообщает RT.
Напомним, 15 сентября в Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко.
"Я думаю, мы можем подумать о сотрудничестве на троих: Северная Корея, Россия – и кусочек для Белоруссии найдется", – предложил Лукашенко.
На встрече лидеры государств обсудят региональную проблематику, международную повестку, экономику и импортозамещение.
18:30:33 15-09-2023
))))
20:21:37 15-09-2023
Истинный национальный лидер хранитель своей страны и народа. Нам бы такого.
22:48:21 16-09-2023
Куда нам до такого президента.