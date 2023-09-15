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Лукашенко попросил у Путина "кусочек для Белоруссии"

С таким предложением он обратился к президенту России на встрече в Сочи

15 сентября 2023, 17:23, ИА Амител

Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Россия, Северная Корея и Белоруссия могут подумать о "сотрудничестве на троих", сообщает RT.

Напомним, 15 сентября в Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко.

"Я думаю, мы можем подумать о сотрудничестве на троих: Северная Корея, Россия – и кусочек для Белоруссии найдется", – предложил Лукашенко.

На встрече лидеры государств обсудят региональную проблематику, международную повестку, экономику и импортозамещение.

Фото: president.gov.by

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Владимир Путин Политика Александр Лукашенко

Комментарии 3

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Гость

18:30:33 15-09-2023

))))

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Гость

20:21:37 15-09-2023

Истинный национальный лидер хранитель своей страны и народа. Нам бы такого.

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гость

22:48:21 16-09-2023

Куда нам до такого президента.

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