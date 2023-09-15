Лукашенко попросил у Путина "кусочек для Белоруссии"

С таким предложением он обратился к президенту России на встрече в Сочи

15 сентября 2023, 17:23, ИА Амител

Фото: president.gov.by

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Россия, Северная Корея и Белоруссия могут подумать о "сотрудничестве на троих", сообщает RT.

Напомним, 15 сентября в Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко.

"Я думаю, мы можем подумать о сотрудничестве на троих: Северная Корея, Россия – и кусочек для Белоруссии найдется", – предложил Лукашенко.

На встрече лидеры государств обсудят региональную проблематику, международную повестку, экономику и импортозамещение.